Addis Ababa — Le président a félicité l'ambassadeur Afriyie pour avoir renforcé la coopération entre les deux pays dans des domaines clés, notamment le commerce et les relations entre les peuples, et a appelé à poursuivre les efforts afin de tirer parti des progrès accomplis.

L'ambassadeur Afriyie a qualifié son mandat en Éthiopie de « retour aux sources », soulignant que son affectation de 2024 à 2026 faisait suite à une précédente mission entre 2014 et 2017 en tant que chef de mission adjoint.

Faisant le bilan de son mandat, il a mis en avant une série d'initiatives visant à approfondir les relations bilatérales, notamment la réussite de la célébration du « Mois du Ghana » en Éthiopie.

Ce programme a été lancé le 8 mai 2026 au Kuriftu Resort et comprenait des rencontres entre entreprises, des tables rondes, des expositions de produits ghanéens, ainsi que des manifestations culturelles, notamment dans les domaines de la mode, du textile et de la gastronomie.

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Il a également souligné l'achèvement de la nouvelle chancellerie de l'ambassade du Ghana à Addis-Abeba, inaugurée en février, la décrivant comme une démonstration claire de l'engagement du Ghana à renforcer ses relations diplomatiques avec l'Éthiopie.

En matière de coopération multilatérale, l'ambassadeur a souligné le rôle du Ghana dans le soutien apporté à une résolution des Nations unies sur les réparations et la justice pour les Africains, ajoutant que le soutien de l'Éthiopie revêtait une importance particulière.

En ce qui concerne les relations économiques, M. Afriyie a déclaré que les liens entre Accra et Addis-Abeba restaient solides, soutenus par des liaisons aériennes régulières.

Il a précisé qu'Ethiopian Airlines assurait en moyenne environ trois vols quotidiens vers Accra, la fréquence pouvant parfois augmenter en fonction de la demande.

Il a en outre souligné les opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), affirmant qu'elle permettrait à l'Éthiopie et au Ghana d'étendre leurs échanges commerciaux directs de produits de base tels que les articles en cuir, le café, les produits à base de cacao, le chocolat, le beurre de karité et les textiles africains, réduisant ainsi leur dépendance vis-à-vis des routes commerciales indirectes passant par l'Europe.

Il a souligné que le parcours de développement de l'Éthiopie constituait un exemple encourageant du potentiel de l'Afrique, ajoutant qu'une collaboration plus étroite entre les deux pays permettrait de renforcer encore davantage leurs partenariats tant culturels qu'économiques.