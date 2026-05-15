Ethiopie: Le président Taye s'entretient avec le Premier ministre roumain, actuellement conseiller présidentiel

Addis Ababa — Le président Taye Atske Selassie a reçu vendredi l'ancien Premier ministre roumain et actuel conseiller présidentiel Dacian Cioloș au Palais national, où l'émissaire roumain lui a remis un message personnel du président Nicușor Dan.

Au cours de la rencontre, le président Taye a salué ce message et a mis en avant les liens diplomatiques de longue date entre l'Éthiopie et la Roumanie, soulignant le potentiel d'élargissement de la coopération dans de nombreux secteurs.

S'adressant à l'Agence de presse éthiopienne à l'issue de la rencontre, M. Cioloș a déclaré qu'il était honoré d'avoir été reçu par le président Taye dans le cadre d'une délégation roumaine en visite en Éthiopie.

Il a déclaré avoir été chargé par le président roumain de transmettre personnellement ce message et a décrit l'Éthiopie comme l'un des principaux partenaires de la Roumanie en Afrique.

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M. Cioloș a rappelé que l'année 2026 marquera le 60e anniversaire de l'ouverture de l'ambassade de Roumanie à Addis-Abeba et a déclaré que Bucarest cherchait à approfondir ses relations grâce à une coopération économique et politique renforcée.

Il a également souligné les liens éducatifs de longue date entre les deux pays, notant que de nombreux Éthiopiens avaient étudié en Roumanie au cours des dernières décennies.

« Nous voulons continuer à nous appuyer sur cette tradition tout en explorant de nouveaux domaines de coopération », a déclaré M. Cioloș.

L'envoyé roumain a également souligné la transformation rapide d'Addis-Abeba, affirmant que la ville avait considérablement changé depuis sa dernière visite, il y a douze ans.

Il a ajouté que la Roumanie souhaitait développer sa coopération économique avec l'Éthiopie et renforcer leur collaboration au sein des organisations internationales.

Lors d'une autre rencontre, le président Taye Atske Selassie s'est également entretenu avec Kesetebirhan Admasu, directeur général de Big Win Philanthropy, au sujet des initiatives visant à promouvoir le développement de la petite enfance en Éthiopie.

Au cours de la discussion, le président a encouragé l'organisation à continuer de soutenir les initiatives en faveur du développement de la petite enfance dans le pays.