Ethiopie: Le pays se rapproche de la phase finale du processus de réconciliation nationale, selon la Commission

Addis Ababa — La Commission éthiopienne pour le dialogue national (ENDC) a présenté aujourd'hui son rapport d'exécution, mettant en avant les progrès réalisés à ce jour, les défis rencontrés et les prochaines étapes du processus de consultation nationale.

La présentation s'est déroulée en présence du Premier ministre Abiy Ahmed, de hauts responsables fédéraux et régionaux, ainsi que de membres de la Commission permanente de la Chambre des représentants des peuples.

Le rapport a exposé les principales activités menées par la commission à ce jour et les mesures stratégiques prises pour relever les défis opérationnels, tout en définissant des attentes claires pour les parties prenantes afin d'assurer la continuité de la phase à venir.

Au cours de la présentation, le président de la commission, le professeur Mesfin Araya, a souligné que les efforts de la commission avaient abouti avec succès à leur phase finale.

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« Le travail de la Commission au cours des dernières années est désormais entré dans sa phase finale », a-t-il noté.

Le président de la Commission a ajouté que le processus avait été considérablement renforcé par la combinaison des connaissances locales et nationales avec les meilleures pratiques internationales, une double approche qui a amélioré l'efficacité globale de la Commission à ce moment critique.

Selon le professeur Mesfin, l'une des étapes clés de cette initiative a été son processus de consultation national, inclusif et participatif.

À ce jour, les activités de recueil des priorités et de consultation ont été menées à bien dans 1 234 districts, soit 93 % du territoire national, a-t-il souligné.

Dans la région du Tigray, les consultations habituelles au niveau des districts n'ont pas pu être menées en raison des conditions qui prévalaient, a-t-il déclaré, ajoutant que pour garantir la représentation, un forum distinct avait été organisé à Addis-Abeba, réunissant des représentants du Tigray ainsi que diverses communautés autochtones de tout le pays.

Les discussions ont porté sur l'intégration de ces voix dans le processus de consultation national plus large et sur l'élaboration d'un programme collaboratif commun.

Le professeur Mesfin a souligné que la large participation du public est restée au coeur de chaque étape du processus, depuis l'engagement initial des parties prenantes jusqu'à la définition finale du programme.

Pour l'avenir, la Commission a indiqué que ses travaux se concentreraient sur trois priorités principales : renforcer la participation active des acteurs politiques, finaliser les programmes de consultation nationale et organiser la conférence nationale de consultation officielle.

Les préparatifs de la conférence nationale de consultation sont actuellement en cours, et la date exacte sera annoncée ultérieurement.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé sa gratitude à tous les participants impliqués depuis le lancement de l'initiative.

Il a souligné que le processus a permis de tirer des enseignements essentiels, parallèlement à ses résultats principaux, contribuant ainsi de manière significative à un apprentissage institutionnel plus large.

Selon le Premier ministre, le processus de consultation nationale est une initiative tournée vers l'avenir, conçue non seulement pour répondre aux besoins actuels, mais aussi pour les générations futures.

Il a en outre réaffirmé que le gouvernement continuera à apporter tout le soutien nécessaire à la Commission, conformément à ses engagements antérieurs.