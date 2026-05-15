Ethiopie: La Commission éthiopienne pour le dialogue national fait état de progrès alors que les négociations entrent dans une phase décisive

15 Mai 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — La Commission éthiopienne pour le dialogue national a déclaré vendredi avoir achevé la collecte des propositions dans 93 % du pays et se préparer à entrer dans une nouvelle phase cruciale du processus de dialogue national visant à aboutir à un consensus national concret.

La commission a présenté son rapport de mise en oeuvre en présence du Premier ministre Abiy Ahmed, de hauts responsables fédéraux et régionaux, ainsi que de membres du Comité permanent de la Chambre des représentants des peuples d'Éthiopie.

Selon la commission, l'une de ses principales réalisations a été de sélectionner des participants inclusifs et représentatifs pour le processus de dialogue.

Elle a également indiqué avoir réussi à recenser et à identifier les priorités des citoyens dans 1 234 woredas à travers le pays.

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Bien qu'elle ait organisé 22 cycles de consultations avec les principales parties prenantes, la commission a déclaré qu'elle n'avait pas pu mener de discussions dans certaines parties de la région du Tigré en raison de ce qu'elle a qualifié de conditions défavorables.

Pour relever ce défi, la commission a indiqué avoir organisé à Addis-Abeba des séances de collecte de propositions d'ordre du jour auxquelles ont participé des parties prenantes de tout le Tigré ainsi que des membres de la communauté tigréenne vivant dans d'autres régions du pays.

Pour l'avenir, la commission a précisé que ses prochaines priorités consisteraient à renforcer la participation politique, à finaliser les ordres du jour du dialogue national, à organiser une conférence de dialogue national et à faciliter la mise en oeuvre des recommandations adoptées au cours de ce processus.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté toutes les parties prenantes à rester déterminées à garantir la paix, l'unité et la stabilité à long terme alors que le dialogue entre dans sa prochaine phase.

Lire l'article original sur ENA.

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