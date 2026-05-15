Ethiopie: Le Premier ministre Abiy salue la Commission éthiopienne pour le dialogue et appelle à des résultats concrets

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a félicité les membres de la Commission éthiopienne pour le dialogue national pour leur patience et leur professionnalisme, qui ont permis de faire avancer le processus de dialogue national en Éthiopie.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a remercié les membres de la commission d'avoir respecté des « normes éthiques élevées » tout en contribuant à mener l'initiative de dialogue jusqu'à son stade actuel.

Le Premier ministre Abiy a souligné que la promotion d'une culture du dialogue était essentielle pour un pays aussi diversifié que l'Éthiopie, affirmant qu'une paix durable et des valeurs civiques plus solides dépendaient d'un dialogue permanent et d'une volonté de comprendre les points de vue divergents.

Le Premier ministre a ajouté que le processus de dialogue a mis en évidence l'importance de l'écoute à tous les niveaux de la société et a affirmé qu'il avait permis de recueillir les points de vue de plus de 90 % des Éthiopiens à travers le pays.

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Alors que l'initiative entre dans ce qu'il a décrit comme une nouvelle phase axée sur l'obtention de résultats concrets, le Premier ministre Abiy a appelé toutes les parties prenantes à jouer un rôle constructif et à rester engagées en faveur de la paix, de l'unité nationale et de la stabilité à long terme.

« La prochaine étape devrait déboucher sur des résultats concrets qui profiteront au pays », a déclaré le Premier ministre, appelant à une coopération continue entre toutes les parties concernées.