Ethiopie: Le pays appelle à une réforme de la gouvernance mondiale et des systèmes multilatéraux lors de la réunion des BRICS

Addis Ababa — L'Éthiopie a appelé à des réformes en profondeur de la gouvernance mondiale et des institutions multilatérales, exhortant la communauté internationale à bâtir un ordre mondial plus équitable, représentatif, légitime et juste.

Dans une déclaration prononcée lors de la deuxième journée du sommet BRICS 2026, la délégation éthiopienne de haut niveau a souligné l'engagement de l'Éthiopie à oeuvrer au sein de la famille des BRICS et du système multilatéral au sens large pour construire un ordre mondial équitable, représentatif, légitime et juste.

La délégation a mis en avant la position de l'Éthiopie sur les réformes clés de la gouvernance mondiale et des systèmes multilatéraux, notamment la nécessité de faire preuve de prudence et de trouver un équilibre entre réforme et continuité.

En conséquence, s'agissant de la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, la délégation a souligné que l'Éthiopie adhérait fermement à la position commune africaine telle qu'elle est consacrée dans le Consensus d'Ezulwini et la Déclaration de Syrte.

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La délégation a insisté sur le fait que les modalités de la représentation de l'Afrique devaient être laissées à la discrétion du continent.

En ce qui concerne la réforme financière et institutionnelle, la délégation a souligné la nécessité d'ajuster la représentation en fonction de la place relative de chaque pays dans l'économie mondiale.

Elle a également souligné qu'au-delà de l'ajustement des quotas, la réforme doit contribuer à garantir un système économique équitable et équilibré, ancré dans les réalités des pays.

La délégation a indiqué qu'il était urgent d'améliorer les mécanismes de restructuration de la dette afin de soutenir les pays à faible revenu et les pays en développement.

Concernant la réforme de l'OMC, la délégation a souligné que l'Éthiopie négociait activement son adhésion à l'OMC et a appelé la communauté internationale à réformer le processus d'adhésion afin de tenir compte de la situation des pays en développement, de renforcer le système de règlement des différends dans un souci d'équité et de protéger les PMA contre les restrictions commerciales déguisées en politiques environnementales.

La délégation éthiopienne participe à la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du BRICS, qui se tient à New Delhi les 14 et 15 mai 2026.