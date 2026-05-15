Ethiopie: Le pays et l'Inde vont coopérer dans divers secteurs

Addis Ababa — Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, s'est entretenu avec le ministre indien des Affaires étrangères, S. Jaishankar.

Selon le ministère des Affaires étrangères, M. Gedion a souligné que l'Éthiopie et l'Inde entretenaient des relations bilatérales de longue date.

Le ministre a en outre insisté sur l'importance de la coordination et de la concertation sur les questions d'intérêt commun afin de renforcer encore davantage les liens bilatéraux.

De son côté, le ministre indien a fait part du vif intérêt de son pays pour un renforcement accru des relations bilatérales.

Il a rappelé que la récente visite fructueuse du Premier ministre Narendra Modi en Éthiopie témoignait du renforcement des relations bilatérales entre l'Éthiopie et l'Inde.

Le ministre a réaffirmé la volonté de l'Inde de collaborer dans divers secteurs, comme l'a appris l'ENA.