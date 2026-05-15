Tunisie: La Tunisienne Maram Rezgui décroche la deuxième place au concours international des jeunes chefs à Kazan

La jeune cheffe tunisienne Maram Rezgui, diplômée du Centre de formation et d'apprentissage professionnel d'Ezzouhour, a remporté la deuxième place du concours international des jeunes chefs « Younes Ahmed Zianov », organisé à Kazan, capitale de la République du Tatarstan en Russie, dans le cadre du Forum international de Kazan 2026.

La compétition a réuni des candidats représentant 13 pays du monde islamique. La première place est revenue au candidat égyptien Abdelrahman Mohsen.

Âgée de 22 ans, Maram Rezgui a été sélectionnée pour représenter la Tunisie après sa victoire au concours national « Coupe des chefs », qui avait rassemblé plusieurs jeunes cuisiniers issus de centres de formation professionnelle publics et privés à travers le pays.

Cette édition du concours s'est distinguée par l'adoption du système de la « boîte noire », dans lequel les participants découvrent les ingrédients des plats quelques instants seulement avant le début de l'épreuve. Ce format vise à évaluer leur capacité d'adaptation, leur créativité et leur gestion de la pression.

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Le concours a démarré jeudi avec la participation de représentants de l'Ouzbékistan, du Kazakhstan, de la Malaisie, de l'Indonésie, de la Turquie et du Maroc. Les épreuves se sont poursuivies vendredi avec les candidats de la Tunisie, de l'Azerbaïdjan, de la Jordanie, de l'Égypte, du Sénégal, du Turkménistan et de la Russie.

Les organisateurs ont souligné que cette manifestation est devenue un espace d'échange culturel et professionnel entre jeunes chefs, favorisant la promotion des cuisines nationales et le renforcement de la « diplomatie douce » à travers les arts culinaires.

Le président de l'Association des restaurateurs et hôteliers de la République du Tatarstan, Zoufar Gaïazov, a affirmé que le concours connaît une participation internationale croissante, estimant que l'implication de pays du monde islamique et d'Asie reflète l'importance du dialogue culturel et populaire dans le contexte international actuel.

Le programme de l'événement comprenait également des séances de dégustation de spécialités inspirées des cuisines tunisienne, turque, malaisienne, libanaise et ouzbèke, préparées par des restaurants de Kazan à partir de recettes traditionnelles présentées par les participants.