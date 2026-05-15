Tunisie: Plus de 2,6 millions de voyageurs ont transité par Melloula en 2025

Le poste frontalier modèle de Melloula, dans le gouvernorat de Jendouba, s'est classé en 2025 au premier rang des postes frontaliers tunisiens en matière de trafic de voyageurs avec l'Algérie et au deuxième rang à l'échelle nationale, selon des données publiées récemment par le ministère tunisien du Transport.

Le nombre total de voyageurs ayant transité par le poste de Melloula a atteint 2.660.358 passagers en 2025, enregistrant une progression de 16 % par rapport à 2023 et de 1 % comparativement à 2024.

Le poste frontalier de Babouch, situé également dans le gouvernorat de Jendouba, s'est quant à lui classé troisième au niveau des passages avec l'Algérie et quatrième parmi l'ensemble des postes frontaliers du pays.

Selon les mêmes données, les deux postes frontaliers ont connu une dynamique de croissance soutenue durant l'année 2025, avec une hausse du trafic des voyageurs de 59 % par rapport à 2023 et de 45 % comparativement à 2024.

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Dans ce contexte, le ministre du Transport, Rachid Amri, a récemment effectué une visite de travail dans le gouvernorat de Jendouba afin d'inspecter plusieurs infrastructures relevant de son département.

Lors de cette visite, le ministre s'est rendu aux postes frontaliers terrestres de Melloula et de Babouch, où il a examiné les conditions d'accueil des voyageurs, le fonctionnement des différents services ainsi que l'état d'avancement des projets d'aménagement et d'extension en cours.

Le ministère a notamment mis en avant le projet d'extension du poste frontalier de Melloula, dont la première phase a déjà été achevée, tandis que les travaux de la deuxième tranche se poursuivent actuellement.

Rachid Amri a également insisté sur la nécessité de préserver les acquis du poste frontalier modèle de Melloula, en particulier le projet de zone duty free, présenté comme le premier projet de ce type en Afrique du Nord.

Le ministre a enfin appelé à garantir des standards élevés en matière de qualité, de sécurité et de sûreté, afin de consolider le rôle stratégique du poste frontalier de Melloula dans les échanges et la mobilité entre la Tunisie et l'Algérie.