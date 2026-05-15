Angola: Le pays se positionne comme futur fournisseur de minéraux essentiels à l'industrialisation

Luanda — Le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, a révélé ce jeudi à Londres, au Royaume-Uni, que l'Angola s'efforce de dépasser le simple rôle de producteur d'énergie et de s'imposer comme fournisseur de minéraux essentiels à l'industrialisation et à la création de valeur.

S'exprimant lors de la Conférence internationale sur l'investissement dans le pétrole, le gaz et les mines en Angola, le ministre a affirmé qu'il ne s'agissait pas de projets isolés, mais d'une stratégie d'industrialisation cohérente visant à relier l'énergie à l'agriculture et à la sécurité alimentaire, selon un communiqué de l'ambassade d'Angola au Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d'Irlande et d'Irlande du Nord.

Il a souligné que l'industrie diamantaire développe ses capacités de taille et de polissage, avec dix usines, ce qui renforce l'engagement en faveur du développement local.

Devant un public composé d'investisseurs britanniques et internationaux, le ministre a assuré que le pays consolide sa position de plaque tournante pour les pierres ornementales, créant ainsi de nombreuses opportunités d'emploi.

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Il a également souligné l'ambition à long terme de transformer le gaz en engrais, de développer la taille des diamants et la fabrication de bijoux, de mettre en place une industrie de transformation des minéraux intermédiaires et de construire une chaîne de valeur industrielle pleinement intégrée afin de transformer les ressources en développement structurel.

De son côté, l'ambassadeur d'Angola au Royaume-Uni et en Irlande, José Patrício, a mis en avant les efforts déployés par l'Angola pour consolider sa position parmi les destinations d'investissement les plus dynamiques et prometteuses d'Afrique.

Il a fait savoir que, si l'Angola est reconnu depuis longtemps pour ses importantes ressources en pétrole et en gaz, ses industries extractives connaissent une expansion rapide, notamment dans le secteur minier, où les opportunités offertes par les minéraux critiques tels que les diamants, le minerai de fer, le cuivre et les terres rares suscitent un intérêt mondial croissant.

Le diplomate angolais s'est dit particulièrement satisfait que cette importante conférence se tienne à Londres, l'une des principales places financières mondiales.

Il a invité les entreprises à investir dans les talents angolais par le biais de stages et d'emplois, reconnaissant ainsi la valeur de la main-d'oeuvre qualifiée du pays.

Organisé par l'ambassade d'Angola au Royaume-Uni et en Irlande, avec le soutien institutionnel du ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, le forum a réuni plus de 250 participants, parmi lesquels des représentants du gouvernement, des autorités de régulation, des opérateurs, des investisseurs et des sociétés de services, dans le but d'attirer des investissements dans les secteurs pétrolier et minier.

Durant cet événement, les entreprises nationales des secteurs pétrolier, gazier et minier ont profité de la conférence pour échanger leurs expériences et nouer des partenariats commerciaux avec leurs homologues britanniques et ceux d'autres régions du monde, présents à cette manifestation qui a connu un vif succès.