Angola: L'INAPEM et une entreprise nigériane souhaitent renforcer la formation à l'entrepreneuriat

Luanda — L'Institut national d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises (INAPEM) et l'Agence nigériane de développement des petites et moyennes entreprises (SMEDAN) ont élaboré une étude de projet en vue de la signature d'un protocole d'accord de coopération visant à promouvoir la formation à l'entrepreneuriat et à la gestion d'entreprise.

Cette initiative fait suite à une mission de prospection technique et d'échange institutionnel menée par le président du conseil d'administration de l'INAPEM, Bráulio Augusto, qui s'est achevée mercredi 13 à Abuja, au Nigéria.

Un communiqué de presse transmis à l'ANGOP indique que la mission a permis d'approfondir les échanges avec les partenaires et les organismes nigérians oeuvrant pour l'employabilité et la transformation numérique, l'inclusion numérique des jeunes entrepreneurs, le partage des meilleures pratiques, le développement de l'écosystème de la numérisation des services, l'innovation, l'accès au financement et les partenariats public-privé.

Dans ce communiqué, Bráulio Augusto a déclaré avoir constaté de nombreuses similitudes entre l'Angola et le Nigéria en matière de promotion et de renforcement de la culture entrepreneuriale.

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« Le Nigéria dispose d'une loi sur les start-ups, en vigueur depuis 2019, qui a profondément transformé le marché, l'inclusion numérique et l'accompagnement entrepreneurial des jeunes », a-t-il affirmé.

Les deux institutions facilitant le financement des petites et moyennes entreprises (PME), en coopération avec l'ambassade d'Angola au Nigéria, pourraient organiser un Forum des jeunes entrepreneurs plus tard cette année, à Luanda ou à Abuja, afin de renforcer leur collaboration en matière de gestion d'entreprise.

La mission de l'INAPEM a été reçue jeudi à Abuja par l'ambassadeur José Bamóquina Zau, avec lequel elle a discuté de la participation de la mission diplomatique au développement de l'écosystème entrepreneurial national.

La SMEDAN (Agence nigériane de développement des petites et moyennes entreprises) est la principale agence gouvernementale, créée en 2003, qui se consacre au développement, à la promotion et à la formalisation des micro, petites et moyennes entreprises.

À l'instar de l'INAPEM en Angola, elle facilite la croissance des entreprises, l'accès au financement et la formation aux marchés.

L'agence a son siège à Abuja et des bureaux dans tout le Nigéria.

Elle supervise plus de 40 millions de petites entreprises comptant au maximum 250 employés, qui sont le moteur de l'économie nigériane.