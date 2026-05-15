Angola: La vice-présidente du MPLA appelle à une mobilisation partisane renforcée

Luanda — La vice-présidente du MPLA, Mara Quiosa, a appelé vendredi dans la municipalité de Sambizanga à une mobilisation partisane renforcée, compte tenu du processus organique du parti, essentiel à l'organisation interne et à la préparation aux défis politiques à venir.

Dans une déclaration à la presse au début d'une visite visant à assister et à superviser le comité municipal du parti, la dirigeante a indiqué que le MPLA était engagé dans un important processus d'organisation, alors que le pays se prépare aux élections générales prévues l'année prochaine.

Selon Mara Quiosa, le parti doit poursuivre le suivi et l'évaluation de son organisation interne, ainsi que l'identification des problèmes liés à sa vie interne, à sa croissance prévue et au suivi de ses orientations politiques futures.

Elle a considéré ces facteurs comme fondamentaux pour renforcer le MPLA et atteindre les objectifs définis par la direction du parti.

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Lors de sa visite, elle a indiqué qu'elle se familiariserait avec le fonctionnement des Comités d'action du parti (CAP) dans la municipalité et le travail accompli dans le cadre du processus d'organisation en cours.

Mara Quiosa a également souligné la nécessité d'écouter les jeunes, conformément aux directives du président du parti, João Lourenço.

Selon la dirigeante, ces directives visent à renforcer l'ancrage du parti dans la société, à encourager le rapprochement avec les militants et à maintenir un contact permanent avec le peuple angolais.

La vice-présidente du MPLA a également insisté sur le fait que le parti doit sortir de sa zone de confort et consolider sa présence au sein des communautés.

Concernant la question de l'approvisionnement en eau potable, Mara Quiosa a déclaré que l'Exécutif poursuit ses efforts pour améliorer les conditions sociales de la population, avec pour objectif d'élargir l'accès aux services essentiels.