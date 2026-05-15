Angola: Hausse des prises de poisson à Benguela au premier trimestre

Lobito — Environ 22 000 tonnes de poisson ont été pêchées au premier trimestre de cette année dans la province de Benguela, soit 18 % de plus qu'à la même période en 2025, a annoncé jeudi le directeur du Bureau local de l'agriculture et de la pêche.

Selon Leilande da Costa, qui s'exprimait à l'ANGOP sur la situation du secteur dans la province de Benguela, cette tendance se traduira par un soulagement économique et financier pour certaines entreprises et familles.

Jusqu'en 2025, les pêcheurs et les armateurs se plaignaient de la rareté du poisson en mer, certains envisageant même des licenciements.

Leilande da Costa a toutefois précisé que cette quantité de poisson n'avait pas été pêchée uniquement au large des côtes de la province de Benguela.

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« La pêche est transversale. Les navires semi-industriels et industriels sont autorisés à pêcher le long des quelque 1 650 kilomètres de notre littoral, du nord au sud et inversement », a-t-il indiqué.

Interrogé sur les zones de pêche autorisées par le ministère des Pêches et des Ressources marines, il a expliqué que la totalité de la mer territoriale, jusqu'à quatre milles marins au-delà de la baie, ainsi que les eaux continentales, sont réservées à la pêche.

Il a ajouté que la pêche de subsistance peut s'étendre jusqu'à huit milles marins.

« Les navires semi-industriels peuvent s'aventurer au-delà de six milles des ports et des baies », a-t-il précisé.

Leilande da Costa a toutefois souligné que, tout comme la pêche, le contrôle de la pêche est transversal.

« Le Service national d'inspection des pêches de la province de Benguela peut également intervenir partout le long du littoral national, de la frontière sud à la frontière nord », a conclu le responsable.