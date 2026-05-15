Angola: Le projet Quiminha reprend sa production après la remise en état de son système d'irrigation

Icolo e Bengo — Le projet agricole Quiminha, situé dans la municipalité de Cabiri, province d'Icolo e Bengo, relance sa production grâce à la réhabilitation et à la maintenance de son système d'irrigation, a annoncé jeudi, le président du conseil d'administration de GESTERRA, Carlos Paím.

Le gestionnaire s'adressait à la presse à l'issue d'une visite de travail de deux jours effectuée par le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Isaac dos Anjos, sur différentes infrastructures agricoles, un barrage et des élevages de volailles situés dans les municipalités de Cabiri, Catete et Bom Jesus.

Selon le responsable de la société en charge du projet, après une longue période d'inactivité, le système de pompage a commencé à être remis en service et achemine déjà l'eau vers trois réservoirs, permettant ainsi l'irrigation des champs en cas de besoin.

Par conséquent, Quiminha relance sa production et peut répondre aux besoins des éleveurs de volailles ainsi que des producteurs de fruits et légumes.

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« Grâce à la remise en service du système de pompage, les familles ont de nouveau accès à l'eau via le système de production. Quiminha renaît et pourra bientôt pleinement exploiter son potentiel pour la production de céréales, de fruits et de légumes », a-t-il déclaré.

Pour la deuxième récolte de l'année, l'exploitation prévoit de récolter environ huit tonnes de maïs sur 380 hectares irrigués par six pivots.

Il a souligné que les familles reprennent progressivement leurs activités normales, l'approvisionnement en eau s'étant amélioré grâce à la remise en service des systèmes de pompage.

Carlos Paím a indiqué que la maintenance des systèmes d'irrigation se poursuit, de même que la réhabilitation et la remise en état du barrage de Quiminha Velha, dont l'achèvement est prévu pour 2027.

Le pôle agro-industriel de Quiminha, situé dans la municipalité de Cabiri, province d'Icolo e Bengo, couvre une superficie totale d'environ 5 000 hectares. Le projet est axé sur la production de légumes et de céréales.

Actuellement, le pôle est en cours de restructuration et se concentre sur environ 1 200 hectares pour la production de fruits et légumes, de maïs et de soja.

Il regroupe 300 exploitations familiales, chacune disposant d'une maison, d'une serre et de zones de culture irriguées, ainsi que d'infrastructures telles qu'un centre logistique, des poulaillers et un système d'irrigation.

Lors de cette dernière journée de sa visite, le ministre Isaac dos Anjos s'est informé sur la production agricole et l'état du périmètre irrigué de Bom Jesus (quasiment hors service), le fonctionnement des poulaillers et le Projet intégré de développement agricole de Quiminha.