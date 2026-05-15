Algérie: Le MC Alger surprend le NB Staouéli et soulève son 21e trophée

Le MC Alger a remporté la Coupe d'Algérie 2026 de basket-ball (seniors messieurs), en renversant le NB Staouéli (96 à 90, mi-temps: 41-45), vendredi à Alger, au terme d'une finale spectaculaire et intense disputée dans une ambiance exceptionnelle.
Dans une salle acquise à la cause du MCA, les supporters mouloudéens ont créé une superbe ambiance tout au long de la rencontre, poussant leur équipe vers un premier sacre en Coupe d'Algérie depuis 2019 et un 21e trophée historique dans l'épreuve populaire.
Le NB Staouéli, tenant du trophée et champion d'Algérie en titre, avait pourtant mieux entamé la rencontre en dominant le premier quart-temps (27-21). Les hommes du coach Yahia Mohamed ont conservé un léger avantage à la pause (45-41), grâce notamment à l'efficacité offensive de Dekakene Hichem et Anis Fedala.
Mais au retour des vestiaires, le MC Alger a progressivement repris le contrôle de la partie. Portés par leur expérience et un collectif plus solide dans les moments décisifs, les joueurs de Maâmer Berriche ont remporté les deux derniers quart-temps (29-27 puis 26-18) pour finalement s'imposer avec autorité (96-90).
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Le capitaine mouloudéen Mustapha Adrar (44 ans) a été l'un des grands artisans de ce succès avec 21 points inscrits, bien épaulé par Bourkaib Merouane (17 pts), Ziane Abdelkrim (15 pts), Aggoun Oussama (15 pts) et Ramzi Merahi (14 pts). Ce dernier s'est également illustré dans la distribution avec 11 passes décisives.
Côté NB Staouéli, Dekakene Hichem a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 22 points, devant Anis Fedala (17 pts), Mohamed Amine Bensalah (16 pts) et Mohamed Boussad (14 pts).
Au rebond, Samir Mokdad a dominé les débats avec 9 prises, suivi d'Aggoun Oussama (8 rebonds) et Mustapha Adrar (7 rebonds).
A l'issue de la rencontre, le capitaine du MCA, Mustapha Adrar, a savouré ce nouveau titre : "C'était une longue saison avec des hauts et des bas, mais on clôture en beauté avec cette victoire en Coupe. Un grand merci à nos supporteurs devant lesquels nous ne pouvions pas décevoir".
De son côté, le joueur du NB Staouéli, Mohamed Boussaad, a reconnu la supériorité du MCA dans cette finale, estimant que son équipe est passée à côté en défense, notamment en deuxième mi-temps, encaissant finalement plus de 90 points.
Cette finale constituait également une confirmation des précédents duels entre les deux formations dans l'épreuve populaire, après les succès du MCA face au NB Staouéli (ex-DRBS) lors des finales 1993 et 2008.
En ouverture de cette finale masculine, les basketteuses de l'USM Alger ont remporté la Coupe d'Algérie dames en battant le MC Alger (63-57), mettant fin à 40 ans d'attente.
Résultats des finales de la Coupe d'Algérie 2026 de basket-ball:
Dames :MC Alger - USM Alger 57-63
Messieurs : NB Staouéli - MC Alger 90-96
les résultats des dix dernières finales (messieurs) :
2016: GS Pétroliers - US Sétif 67-63
2017: GS Pétroliers - US Sétif 62-52
2018: GS Pétroliers - US Sétif 75-56
2019: GS Pétroliers - USM Blida 90-59
2020: non jouée en raison de la pandémie de COVID-19
2021: non jouée en raison de la pandémie de COVID-19
2022: WO Boufarik - TRA Draria 74-60
2023: WO Boufarik - CSC Gué de Constantine 74-63
2024 : WO Boufarik - USM Alger 69-71
2025 : NB Staouéli - USM Alger 59-46
2026 : MC Alger - NB Staouéli 96-90
Le palmarès après le sacre du MC Alger (messieurs) :
1969: ASM Oran
1970: Darak Watani
1971: ASPTT Oran
1972: Darak Watani
1973: Darak Watani
1974: DNC Alger
1975: ASCFA
1976: Darak Watani
1977: NA Husseïn-Dey
1978: non jouée
1979: Darak Watani
1980: Darak Watani
1981: Darak Watani
1982: NA Husseïn-Dey
1983: MC Alger
1984: NA Husseïn-Dey
1985: MC Alger
1986: MC Alger
1987: WA Boufarik
1988: IRB/ECTA Alger
1989: MC Alger
1990: MC Oran
1991: NA Husseïn-Dey
1992: WA Boufarik
1993: MC Alger
1994: WA Boufarik
1995: SR Annaba
1996: WA Boufarik
1997: SR Annaba
1998: WA Boufarik
1999: DRB Staouéli
2000: DRB Staouéli
2001: WA Boufarik
2002: WA Boufarik
2003: MC Alger
2004: MC Alger
2005: MC Alger
2006: MC Alger
2007: DRB Staouéli
2008: MC Alger
2009: GS Pétroliers
2010: TBB Blida
2011: GS Pétroliers
2012: GS Pétroliers
2013: GS Pétroliers
2014: GS Pétroliers
2015: GS Pétroliers
2016: GS Pétroliers
2017: GS Pétroliers
2018: GS Pétroliers
2019: GS Pétroliers
2020: non jouée
2021: non jouée
2022: WO Boufarik
2023: WO Boufarik
2024: USM Alger
2025: NB Staoueli
2026: MC Alger.