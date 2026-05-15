Algérie: Le MC Alger surprend le NB Staouéli et soulève son 21e trophée

Le MC Alger a remporté la Coupe d'Algérie 2026 de basket-ball (seniors messieurs), en renversant le NB Staouéli (96 à 90, mi-temps: 41-45), vendredi à Alger, au terme d'une finale spectaculaire et intense disputée dans une ambiance exceptionnelle.

Dans une salle acquise à la cause du MCA, les supporters mouloudéens ont créé une superbe ambiance tout au long de la rencontre, poussant leur équipe vers un premier sacre en Coupe d'Algérie depuis 2019 et un 21e trophée historique dans l'épreuve populaire.

Le NB Staouéli, tenant du trophée et champion d'Algérie en titre, avait pourtant mieux entamé la rencontre en dominant le premier quart-temps (27-21). Les hommes du coach Yahia Mohamed ont conservé un léger avantage à la pause (45-41), grâce notamment à l'efficacité offensive de Dekakene Hichem et Anis Fedala.

Mais au retour des vestiaires, le MC Alger a progressivement repris le contrôle de la partie. Portés par leur expérience et un collectif plus solide dans les moments décisifs, les joueurs de Maâmer Berriche ont remporté les deux derniers quart-temps (29-27 puis 26-18) pour finalement s'imposer avec autorité (96-90).

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Le capitaine mouloudéen Mustapha Adrar (44 ans) a été l'un des grands artisans de ce succès avec 21 points inscrits, bien épaulé par Bourkaib Merouane (17 pts), Ziane Abdelkrim (15 pts), Aggoun Oussama (15 pts) et Ramzi Merahi (14 pts). Ce dernier s'est également illustré dans la distribution avec 11 passes décisives.

Côté NB Staouéli, Dekakene Hichem a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 22 points, devant Anis Fedala (17 pts), Mohamed Amine Bensalah (16 pts) et Mohamed Boussad (14 pts).

Au rebond, Samir Mokdad a dominé les débats avec 9 prises, suivi d'Aggoun Oussama (8 rebonds) et Mustapha Adrar (7 rebonds).

A l'issue de la rencontre, le capitaine du MCA, Mustapha Adrar, a savouré ce nouveau titre : "C'était une longue saison avec des hauts et des bas, mais on clôture en beauté avec cette victoire en Coupe. Un grand merci à nos supporteurs devant lesquels nous ne pouvions pas décevoir".

De son côté, le joueur du NB Staouéli, Mohamed Boussaad, a reconnu la supériorité du MCA dans cette finale, estimant que son équipe est passée à côté en défense, notamment en deuxième mi-temps, encaissant finalement plus de 90 points.

Cette finale constituait également une confirmation des précédents duels entre les deux formations dans l'épreuve populaire, après les succès du MCA face au NB Staouéli (ex-DRBS) lors des finales 1993 et 2008.

En ouverture de cette finale masculine, les basketteuses de l'USM Alger ont remporté la Coupe d'Algérie dames en battant le MC Alger (63-57), mettant fin à 40 ans d'attente.

Résultats des finales de la Coupe d'Algérie 2026 de basket-ball:

Dames :MC Alger - USM Alger 57-63

Messieurs : NB Staouéli - MC Alger 90-96

les résultats des dix dernières finales (messieurs) :

2016: GS Pétroliers - US Sétif 67-63

2017: GS Pétroliers - US Sétif 62-52

2018: GS Pétroliers - US Sétif 75-56

2019: GS Pétroliers - USM Blida 90-59

2020: non jouée en raison de la pandémie de COVID-19

2021: non jouée en raison de la pandémie de COVID-19

2022: WO Boufarik - TRA Draria 74-60

2023: WO Boufarik - CSC Gué de Constantine 74-63

2024 : WO Boufarik - USM Alger 69-71

2025 : NB Staouéli - USM Alger 59-46

2026 : MC Alger - NB Staouéli 96-90

Le palmarès après le sacre du MC Alger (messieurs) :

1969: ASM Oran

1970: Darak Watani

1971: ASPTT Oran

1972: Darak Watani

1973: Darak Watani

1974: DNC Alger

1975: ASCFA

1976: Darak Watani

1977: NA Husseïn-Dey

1978: non jouée

1979: Darak Watani

1980: Darak Watani

1981: Darak Watani

1982: NA Husseïn-Dey

1983: MC Alger

1984: NA Husseïn-Dey

1985: MC Alger

1986: MC Alger

1987: WA Boufarik

1988: IRB/ECTA Alger

1989: MC Alger

1990: MC Oran

1991: NA Husseïn-Dey

1992: WA Boufarik

1993: MC Alger

1994: WA Boufarik

1995: SR Annaba

1996: WA Boufarik

1997: SR Annaba

1998: WA Boufarik

1999: DRB Staouéli

2000: DRB Staouéli

2001: WA Boufarik

2002: WA Boufarik

2003: MC Alger

2004: MC Alger

2005: MC Alger

2006: MC Alger

2007: DRB Staouéli

2008: MC Alger

2009: GS Pétroliers

2010: TBB Blida

2011: GS Pétroliers

2012: GS Pétroliers

2013: GS Pétroliers

2014: GS Pétroliers

2015: GS Pétroliers

2016: GS Pétroliers

2017: GS Pétroliers

2018: GS Pétroliers

2019: GS Pétroliers

2020: non jouée

2021: non jouée

2022: WO Boufarik

2023: WO Boufarik

2024: USM Alger

2025: NB Staoueli

2026: MC Alger.