Algérie: L'USMA renverse le MCA et s'adjuge le trophée après 40 ans d'attente

ALGER — L'USM Alger a remporté la Coupe d'Algérie 2026 de basket-ball (seniors dames), en battant le MC Alger sur le score de 63 à 57 (mi-temps : 26-33), vendredi à la Coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger.

Dans un derby algérois intense et disputé jusqu'aux dernières minutes, les Rouge et Noir ont réussi un remarquable retournement de situation après avoir été dominées durant la première période. Menées à la pause (33-26), les Usmistes ont élevé leur niveau de jeu au retour des vestiaires, notamment dans le troisième quart-temps, pour revenir progressivement dans la partie avant de faire la différence dans l'ultime période.

Le MCA avait pourtant bien entamé la rencontre grâce à une défense agressive et une meilleure maîtrise collective, remportant le deuxième quart-temps (19-11) après un premier acte équilibré (15-14 pour l'USMA).

Les joueuses du coach Abdelatif Gaous semblaient alors bien parties pour décrocher une huitième Coupe d'Algérie.

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Mais l'USMA a su réagir avec caractère, portée par l'efficacité offensive du duo Yahou Hadjer - Reguig Neyla, auteures de 18 points chacune. Fantazi Radia a également joué un rôle déterminant avec 14 points et quatre passes décisives, tandis qu'Allik Simine a ajouté 10 points.

Au rebond, Reguig Neyla s'est illustrée avec 11 prises, bien épaulée par Fantazi Radia et Ahmin Meriam (8 rebonds chacune), permettant aux Rouge et Noir de dominer les moments clés de la seconde période.

En face, le MC Alger a longtemps résisté grâce notamment aux 12 points de Malkia Soulef, sans toutefois parvenir à contenir le retour en force des Usmistes dans le dernier quart-temps remporté 16 à 10.

Les scores des quart-temps ont été de 15-14 pour l'USMA, 19-11 pour le MCA, 21-14 puis 16-10 pour l'USMA.

Grâce à ce succès, l'USM Alger décroche la troisième Coupe d'Algérie de son histoire après celles remportées en 1979 et 1986, mettant ainsi fin à une longue disette de quarante années. De son côté, le MC Alger échoue dans sa quête d'un huitième trophée dans l'épreuve.

Cette finale sera suivie par celle des messieurs, mettant aux prises deux formations habituées aux grands rendez-vous : le NB Staouéli, tenant du trophée et champion d'Algérie en titre, et le MC Alger, recordman de victoires dans l'épreuve avec 20 trophées.

Résultats des finales de la Coupe d'Algérie 2026 de basket-ball:

Dames :

MC Alger - USM Alger 57-63

Messieurs (17h00) :

NB Staouéli - MC Alger.

Le palmarès après le sacre de l'USM Alger (dames) :

1970: RAMA

1973: JSF Oran

1974: CRM Birkhadem

1795: CRM Birkhadem

1976: RAMA

1977: DNC Constantine

1979: USK Alger

1980: NIAD Alger

1983: NIAD Alger

1984: IRB-ECT Alger

1985: NIAD Alger

1986: USM Alger

1987: ASUC/EPAU

1988: ASUC EPAU

1989: NA Husseïn-Dey

1990: NA Husseïn-Dey

1991: NA Husseïn-Dey

1992: SR Annaba

1993: SR Annaba

1994: ASUC-EPAU

1995: ASUC-EPAU

1996: OC Alger

1997: OC Alger

1998: OC Alger

1999: OC Alger

2000: OC Alger

2001: OC Alger

2002: OC Alger

2003: OC Alger

2004: OC Alger

2005: OC Alger

2006: ASPTT Alger

2007: OC Alger

2008: ASPTT Alger

2009: ASPTT Alger

2010: ASPTT Alger

2011: GS Pétroliers

2012: GS Pétroliers

2013: GS Pétroliers

2014: OC Alger

2015: GS Pétroliers

2016: Husseïn-Dey Marines

2017: HD Marines

2018: GS Pétroliers

2019: HD Marines

2020: édition non jouée

2021: édition non jouée

2022: MC Alger

2023 : MC Alger

2024: GS Cosider

2025: HD Marines

2026: USM Alger.

Les résultats des dix dernières finales :

2016 : Husseïn-Dey Marine- OC Alger 54-41

2017 : Husseïn-Dey Marine - JF Kouba 76-50

2018 : GS Pétroliers - H-Dey Marine 74-50

2019 : H.Dey Marine - GS Pétroliers 71-70

2020 : édition non jouée (en raison du Covid-19)

2021 : édition non jouée (en raison du Covid-19)

2022 : MC Alger - Husseïn-Dey Marine 74-47

2023 : MC Alger - Husseïn-Dey Marines 45-38

2024 : GS Cosider - MC Alger 63-53

2025 : Hussein-Dey Marines - USM Alger 45-39

2026 : USM Alger - MC Alger 63-57.