Algérie: L'USMA renverse le MCA et s'adjuge le trophée après 40 ans d'attente

ALGER — L'USM Alger a remporté la Coupe d'Algérie 2026 de basket-ball (seniors dames), en battant le MC Alger sur le score de 63 à 57 (mi-temps : 26-33), vendredi à la Coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger.
Dans un derby algérois intense et disputé jusqu'aux dernières minutes, les Rouge et Noir ont réussi un remarquable retournement de situation après avoir été dominées durant la première période. Menées à la pause (33-26), les Usmistes ont élevé leur niveau de jeu au retour des vestiaires, notamment dans le troisième quart-temps, pour revenir progressivement dans la partie avant de faire la différence dans l'ultime période.
Le MCA avait pourtant bien entamé la rencontre grâce à une défense agressive et une meilleure maîtrise collective, remportant le deuxième quart-temps (19-11) après un premier acte équilibré (15-14 pour l'USMA).
Les joueuses du coach Abdelatif Gaous semblaient alors bien parties pour décrocher une huitième Coupe d'Algérie.
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Mais l'USMA a su réagir avec caractère, portée par l'efficacité offensive du duo Yahou Hadjer - Reguig Neyla, auteures de 18 points chacune. Fantazi Radia a également joué un rôle déterminant avec 14 points et quatre passes décisives, tandis qu'Allik Simine a ajouté 10 points.
Au rebond, Reguig Neyla s'est illustrée avec 11 prises, bien épaulée par Fantazi Radia et Ahmin Meriam (8 rebonds chacune), permettant aux Rouge et Noir de dominer les moments clés de la seconde période.
En face, le MC Alger a longtemps résisté grâce notamment aux 12 points de Malkia Soulef, sans toutefois parvenir à contenir le retour en force des Usmistes dans le dernier quart-temps remporté 16 à 10.
Les scores des quart-temps ont été de 15-14 pour l'USMA, 19-11 pour le MCA, 21-14 puis 16-10 pour l'USMA.
Grâce à ce succès, l'USM Alger décroche la troisième Coupe d'Algérie de son histoire après celles remportées en 1979 et 1986, mettant ainsi fin à une longue disette de quarante années. De son côté, le MC Alger échoue dans sa quête d'un huitième trophée dans l'épreuve.
Cette finale sera suivie par celle des messieurs, mettant aux prises deux formations habituées aux grands rendez-vous : le NB Staouéli, tenant du trophée et champion d'Algérie en titre, et le MC Alger, recordman de victoires dans l'épreuve avec 20 trophées.
Résultats des finales de la Coupe d'Algérie 2026 de basket-ball:
Dames :
MC Alger - USM Alger 57-63
Messieurs (17h00) :
NB Staouéli - MC Alger.
Le palmarès après le sacre de l'USM Alger (dames) :
1970: RAMA
1973: JSF Oran
1974: CRM Birkhadem
1795: CRM Birkhadem
1976: RAMA
1977: DNC Constantine
1979: USK Alger
1980: NIAD Alger
1983: NIAD Alger
1984: IRB-ECT Alger
1985: NIAD Alger
1986: USM Alger
1987: ASUC/EPAU
1988: ASUC EPAU
1989: NA Husseïn-Dey
1990: NA Husseïn-Dey
1991: NA Husseïn-Dey
1992: SR Annaba
1993: SR Annaba
1994: ASUC-EPAU
1995: ASUC-EPAU
1996: OC Alger
1997: OC Alger
1998: OC Alger
1999: OC Alger
2000: OC Alger
2001: OC Alger
2002: OC Alger
2003: OC Alger
2004: OC Alger
2005: OC Alger
2006: ASPTT Alger
2007: OC Alger
2008: ASPTT Alger
2009: ASPTT Alger
2010: ASPTT Alger
2011: GS Pétroliers
2012: GS Pétroliers
2013: GS Pétroliers
2014: OC Alger
2015: GS Pétroliers
2016: Husseïn-Dey Marines
2017: HD Marines
2018: GS Pétroliers
2019: HD Marines
2020: édition non jouée
2021: édition non jouée
2022: MC Alger
2023 : MC Alger
2024: GS Cosider
2025: HD Marines
2026: USM Alger.
Les résultats des dix dernières finales :
2016 : Husseïn-Dey Marine- OC Alger 54-41
2017 : Husseïn-Dey Marine - JF Kouba 76-50
2018 : GS Pétroliers - H-Dey Marine 74-50
2019 : H.Dey Marine - GS Pétroliers 71-70
2020 : édition non jouée (en raison du Covid-19)
2021 : édition non jouée (en raison du Covid-19)
2022 : MC Alger - Husseïn-Dey Marine 74-47
2023 : MC Alger - Husseïn-Dey Marines 45-38
2024 : GS Cosider - MC Alger 63-53
2025 : Hussein-Dey Marines - USM Alger 45-39
2026 : USM Alger - MC Alger 63-57.