Algérie: Le NC Bejaia domine le NR Chlef et réalise un nouveau doublé

ALGER — Le NC Bejaia a remporté la Coupe d'Algérie 2026 de volley-ball (seniors dames), en s'imposant face au NR Chlef sur le score de 3 sets à 0 (25-22, 25-15, 25-21), vendredi à la salle Hacène-Chalane de Blida.

Déjà sacrées championnes d'Algérie cette saison après un parcours sans défaite, les volleyeuses du NCB confirment ainsi leur domination totale sur le volley-ball féminin national en réalisant un nouveau doublé Coupe-Championnat, après celui de 2025.

Les joueuses entraînées par Abdelhafid Moula ont dû batailler lors du premier set face à une équipe du NR Chlef accrocheuse et déterminée à créer la surprise. Les Chélifiennes, emmenées par Ikram Beldjenah et Nawel Rabeh-Mazari, ont opposé une belle résistance avant de céder sur le fil (25-22).

Plus sereines par la suite, les coéquipières de Dounia Ghanem et Ghozlane Moula ont progressivement pris le contrôle des débats grâce à leur maîtrise collective et leur efficacité offensive. Le Naceria de Bejaia a largement dominé le deuxième set (25-15), avant de conclure la rencontre dans la troisième manche (25-21).

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Avec ce succès, le NCB décroche la cinquième Coupe d'Algérie de son histoire après les éditions 2004, 2006, 2007 et 2025, tandis que le NR Chlef échoue une nouvelle fois en finale après celles perdues en 2016 et 2019.

Chez les messieurs, l'ASV Blida affrontera l'OMK El-Milia, samedi 16 mai à 16h00, à la salle Bleue de Bejaia, dans une confrontation entre deux formations déterminées à renouer avec les consécrations.

Par ailleurs, la Supercoupe d'Algérie messieurs opposera, mardi 19 mai à 16h00 à la salle de Tipasa, le vainqueur de la finale ASV Blida - OMK El-Milia au WA Tlemcen, champion d'Algérie 2026.

Résultat de la finale dames de la Coupe d'Algérie 2026 :

Finale dames :

NC Bejaia - NR Chlef 3-0 (25-22, 25-15, 25-21)

Reste à jouer / Samedi 16 mai 2026 :

Finale messieurs :

ASV Blida - OMK El-Milia (16h00, salle bleue, Bejaia)

Mardi 19 mai 2026

Finale Supercoupe d'Algérie messieurs :

Vainqueur (ASV Blida-OMK El-Milia) - WA Tlemcen (16h00, salle de Tipasa).

Les résultats des dix dernières finales (dames):

2016 : HS Pétroliers - NR Chlef 3-0

2017 : GS Pétroliers - MB Bejaia 3-0

2018 : GS Pétroliers - ASW Bejaia 3-0

2019 : GS Pétroliers - NR Chlef 3-0

2020 : non jouée en raison de la pandémie de COVID-19

2021 : non jouée en raison de la pandémie de COVID-19

2022 : RC Bejaia - MB Bejaia 2-3

2023 : OS Tichy - ASW Bejaia 3-0

2024 : MB Bejaia - RC Bejaia 3-0

2025 : NC Bejaia - US Ben Aknoun 3-0

2026: NC Bejaia - NR Chlef 3-0.