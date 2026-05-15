Ile Maurice: Une saison précoce et une activité plus intense que la normal

La saison cyclonique 2025-2026 dans le sud-ouest de l'océan Indien a pris fin. Le bilan s'affiche comme plus actif que la normale, bien qu'il soit resté moins marqué que celui de l'année précédente, indique le bilan de la saison cyclonique 2025-2026 de Météo-France publié ce mois-ci.

Selon ses données, au total, 11 tempêtes ont été enregistrées. Parmi ces systèmes, dix étaient de nature tropicale tandis qu'un seul a été classé comme subtropical. L'aspect le plus marquant de cette période reste la puissance des phénomènes observés. Six de ces tempêtes se sont transformées en cyclones tropicaux et parmi elles, quatre ont atteint le stade de cyclone tropical intense, dépassant ainsi les statistiques habituelles. Cette intensité, souvent maintenue sur de longues durées, a largement contribué au niveau élevé d'activité mesuré tout au long de la saison.

Alors que la saison précédente avait déjà débuté précocement avec Ancha le 1eᣴ octobre 2024, celle de 2025 s'est montrée encore plus inhabituelle, souligne Météo-France, avec une activité perturbée dès le 16 juillet en plein hiver austral. La première tempête, baptisée Awo, est apparue le 7 août, suivie de Blossom en septembre et de Chenge en octobre. Si Awo et Blossom ont été de courte durée, Chenge est restée active pendant sept jours. Il est rare d'enregistrer trois tempêtes avant le 1eᣴ novembre.

Après une interruption d'environ deux mois, l'arrivée de la tempête Grant dans le bassin du sud-ouest de l'océan Indien, le 27 décembre, a marqué le début d'une période d'activité soutenue. Au cours de ces deux mois, six systèmes baptisés se sont succédé. À l'exception de la forte tempête tropicale Ewetse, qui a été de courte durée, les cinq autres phénomènes ont atteint le stade de cyclone tropical, dont quatre ont évolué jusqu'au stade de cyclone intense. Grant, Dudzai et Gezani se sont distinguées par une longue durée de vie à un stade mature, restant entre quatre et cinq jours au stade de cyclone ou davantage.

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Dudzai a été le système le plus marquant de la saison en termes de longévité et d'énergie cyclonique cumulée, avec plus de 11 jours au stade de tempête tropicale ou supérieur, devant Gezani qui a totalisé environ neuf jours. Cette séquence particulièrement active a pris fin avec Horacio, qui est passée à près de 200 kilomètres à l'est-sud-est de Rodrigues avant de devenir post-tropical dans la soirée du 25 février.

Au final, la période comprise entre le 27 décembre et le 25 février compte à elle seule plus de 85 % de l'énergie cyclonique cumulée enregistrée durant toute la saison.