Ile Maurice: Deux ex-enquêteurs de la MCIT entendus par la FCC

La Financial Crimes Commission (FCC) a procédé à l'interpellation de deux anciens enquêteurs affectés à la Major Crime Investigation Team (MCIT) dans le cadre d'une enquête liée à des soupçons de racket et d'abus de fonction.

Un policier et une policière ont été convoqués puis placés en interrogatoire en présence de leurs avocats. Ils seraient soupçonnés d'avoir obtenu illégalement une somme d'argent auprès d'une famille vivant à Terre-Rouge à la suite d'une descente policière effectuée récemment dans la région.

Les deux personnes entendues sont M. Moanoovaloo Jean Marie Norbert, sergent de police âgé de 56 ans et habitant Coromandel, ainsi que Mme Ragoo Nundanee Devi née Joygapaul, policière âgée de 36 ans et habitante de Terre-Rouge.

Selon les premiers éléments de l'enquête, cette affaire remonterait à une opération menée le 7 mai 2026 à Bois Pignolet, Terre-Rouge. Lors de cette descente, des membres présumés de l'équipe de la MCIT auraient sollicité puis obtenu une somme de Rs 100 000 d'un habitant de la région, en échange de la promesse de ne pas procéder à son arrestation.

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La personne concernée aurait par la suite dénoncé les faits aux autorités. Une enquête préliminaire aurait alors été initiée par la police avant que le dossier ne soit référé à la FCC le 15 mai pour approfondissement des investigations.

Les investigations menées par la FCC auraient déjà permis de recueillir plusieurs éléments considérés comme importants pour l'enquête. Des vérifications sont actuellement en cours afin de déterminer les circonstances exactes entourant cette affaire et d'établir les responsabilités de chacun.

Selon des renseignements obtenus, les deux anciens policiers avaient récemment quitté cette unité spécialisée. Ils sont toujours entendus par les enquêteurs de la FCC ce vendredi soir et, à ce stade de l'enquête, aucune arrestation n'a encore été effectuée.

Les enquêteurs n'écartent toutefois pas la possibilité que d'autres personnes soient convoquées, voire interpellées, dans les prochains jours dans le cadre de cette affaire portant sur un possible abus de fonction à des fins personnelles, susceptible de constituer un acte de corruption.