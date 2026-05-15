Ile Maurice: Déversement d'huile à Port-Louis - Aucune contamination détectée hors de la zone affectée

15 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Le Conseil des ministres a pris note du déversement d'huile survenu le 8 mai 2026 à Port-Louis, provenant d'une pipeline d'Engen Petroleum (Mauritius) Ltd et ayant affecté le ruisseau La Paix, la rivière Lataniers ainsi qu'une partie du chenal portuaire. Le plan d'intervention contre les marées noires du port de Port-Louis a été activé immédiatement.

La Mauritius Ports Authority a déployé des barrages absorbants afin de contenir la propagation de l'huile, tandis que les travaux de nettoyage, entamés le 9 mai par le contracteur Polygreen, ont permis de récupérer environ 1 300 kg de déchets contaminés. Les autorités indiquent que les opérations de nettoyage sont complétées à 90 %.

Le ministère de l'Environnement a également notifié Engen Petroleum (Mauritius) Ltd d'une infraction présumée sous l'Environment Act et a demandé la réalisation d'une étude écologique. Une enquête a été initiée par la Police de l'environnement afin d'envisager d'éventuelles poursuites légales. Les analyses effectuées sur les échantillons d'eau de mer indiquent, à ce stade, qu'aucune contamination n'a été détectée en dehors de la zone affectée.

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