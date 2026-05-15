Angola: «Semba in the World» mis en relief lors d'une formation de haut niveau au Portugal

15 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Lisbonne — Le projet «Semba in the World» a fait l'objet d'une analyse stratégique, d'une étude et d'une présentation technique dans le cadre d'une formation de cadres en gestion de projets internationaux, organisée par la CESO Academy, à Lisbonne, au Portugal.

Selon un communiqué de presse de l'organisation, transmis à ANGOP ce vendredi, la formation a réuni des professionnels et des spécialistes de différents domaines, du 11 au 15 mai.

Le rapport indique que l'objectif principal était de renforcer les compétences techniques en matière de structuration, de développement et de gestion de projets destinés à solliciter des financements internationaux, en particulier auprès d'organisations multilatérales, d'agences de coopération et d'institutions de développement international.

Durant les cinq jours de formation, le projet « Semba dans le monde » a servi d'étude de cas pratique, à travers le module thématique intitulé «Semba Vivo: Educação, Memória e Futuro », qui mettait en valeur le Semba en tant que patrimoine culturel vivant, instrument de cohésion sociale et atout stratégique pour un développement culturel durable.

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Parmi les principaux défis analysés figuraient la faible transmission intergénérationnelle du Semba et la fragilité de la valorisation économique et professionnelle de la culture traditionnelle.

De même, l'intégration insuffisante du patrimoine culturel dans les processus éducatifs et la nécessité de créer des parcours de renforcement des capacités et de professionnalisation culturelle ont été analysées.

Le groupe de travail était coordonné par la spécialiste Margarida Seco et comprenait Hélio Aragão, coordinateur du projet « Semba dans le monde », ainsi que Joana Leite et Simão Paiva.

Cette initiative renforce le positionnement de Semba en tant que patrimoine culturel à forte valeur identitaire, éducative et économique, tout en promouvant de nouvelles opportunités de coopération internationale entre l'Angola, le Portugal, le Brésil et les autres pays lusophones. EJM/DP/LUZ

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