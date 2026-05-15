Afrique: L'Angola choisi pour accueillir le Sommet africain de l'industrie financière

Luanda — Le choix de la capitale angolaise, Luanda, pour accueillir le Sommet africain de l'industrie financière (AFIS) en novembre prochain témoigne de la confiance internationale dans les réformes économiques en cours dans le pays, a déclaré ce jeudi à Kigali, au Rwanda, le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano.

Dans un discours prononcé devant le Conseil d'administration de l'AFIS, le ministre a souligné que ce choix constitue un vote de confiance internationale envers les réformes économiques menées dans le pays et confirme l'émergence de Luanda comme pôle financier de premier plan sur le continent.

Le ministre d'État angolais a souligné que le choix de Luanda pour accueillir l'événement a été perçu par le gouvernement comme « un signe de confiance et la reconnaissance de l'importance de rapprocher les centres financiers des régions émergentes à fort potentiel de croissance du continent ».

M. Massano a insisté sur le fait que le Sommet sera l'occasion de promouvoir le dialogue entre les gouvernements, les institutions financières et les investisseurs internationaux, de favoriser les partenariats dans des secteurs prioritaires tels que l'énergie, l'agriculture, l'industrie et l'économie numérique, et de contribuer activement aux objectifs de l'intégration économique africaine.

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Plus qu'un simple événement, a-t-il ajouté, il s'agit d'une démonstration de confiance en l'avenir et dans la capacité du continent à bâtir ses propres mécanismes pour une croissance durable et inclusive.

Le gouvernement angolais, a-t-il souligné, souhaite que Luanda serve de « plateforme pour des résultats concrets, la création de réseaux de haut niveau et la génération de nouvelles opportunités pour l'Afrique ».

Reformes

Lors de sa présentation, le chef de l'équipe économique a mis en lumière les réformes en cours dans le pays, notamment la simplification des procédures administratives, l'amélioration des mécanismes d'octroi de licences et le renforcement des garanties juridiques pour les investisseurs.

Il a également cité les réformes du marché des changes, dont l'ouverture du compte de capital, qui ont considérablement libéralisé les flux financiers transfrontaliers.

Un autre jalon important mentionné a été la privatisation, ou l'ouverture du capital aux investisseurs privés, de plus de 100 entreprises, une mesure que le représentant du gouvernement angolais a jugée essentielle pour dynamiser l'économie nationale.

Le ministre d'État a fait allusion aux résultats des réformes : le secteur non pétrolier a connu une croissance de plus de 5 % par an en 2024 et 2025, soit la meilleure performance de la dernière décennie, et représente actuellement environ 86 % de l'économie nationale.

Pour José de Lima Massano, ces chiffres démontrent que « la diversification économique est une réalité ».

Le ministre d'État à la Coordination économique participe depuis jeudi au «Africa CEO Forum 2026» à Kigali, au Rwanda, où, en marge de l'événement, il développe un agenda chargé de contacts institutionnels et commerciaux avec des groupes financiers et des investisseurs internationaux intéressés par les opportunités économiques de l'Angola.

L'édition 2026 du Forum des PDG africains se déroule sous le thème « L'impératif de l'échelle : pourquoi l'Afrique doit adopter la propriété partagée » et réunit environ 2 500 participants de 75 pays.