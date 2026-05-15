Tchad: Un an depuis l'arrestation au pays d'un dirigeant de l'opposition

communiqué de presse

Le maintien en détention de Succès Masra symbolise la répression politique

Un an après que les autorités tchadiennes ont arrêté puis condamné Succès Masra, éminent dirigeant de l'opposition et ancien Premier ministre, son maintien en détention fondé sur des accusations à caractère politique souligne l'intolérance du gouvernement à l'égard de la dissidence.

Succès Masra, dirigeant du parti d'opposition Les Transformateurs, a été arrêté à son domicile à N'Djamena tôt le matin du 16 mai 2025. Il a été accusé d'incitation à la haine et à la révolte par le biais de publications sur les réseaux sociaux à la suite des affrontements intercommunautaires du 14 mai dans la province du Logone Occidental, qui ont fait des dizaines de morts. Immédiatement après ces meurtres, il s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour présenter ses condoléances aux victimes et a déclaré que « la vie d'aucun Tchadien ne doit être banalisée ».

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En août 2025, un tribunal tchadien a reconnu l'opposant coupable de « diffusion de message à caractère haineux et xénophobe » et « complicité de meurtre, » le condamnant à 20 ans de prison. Succès Masra, qui a plaidé non coupable, a été jugé aux côtés de dizaines de coaccusés, dont la plupart ont également reçu des peines de 20 ans d'emprisonnement. Le tribunal a de plus infligé de lourdes amendes aux accusés.

Immédiatement après la condamnation, les avocats de Succè Masra ont interjeté appel, qui est toujours en instance.

Si les affrontements entre les communautés d'éleveurs et d'agriculteurs sont récurrents dans le sud du Tchad, l'arrestation de Succès Masra s'inscrit dans un contexte plus large de rétrécissement de l'espace politique. Avant l'élection présidentielle de mai 2024, lors de laquelle il s'était présenté contre le président de transition de l'époque, Mahamat Idriss Déby, Succès Masra et ses partisans avaient fait l'objet de menaces et d'arrestations arbitraires. Une figure éminente de l'opposition avait été assassinée à l'approche du scrutin sans qu'aucune justice ne soit rendue par la suite.

Après l'élection, Succès Masra a allégué que le scrutin avait été truqué.

Les forces de sécurité ont également fait usage d'une force excessive contre des manifestants, notamment lors des manifestations de 2021 et 2022 qui ont fait des dizaines de morts et de blessés. Des centaines de personnes ont été détenues arbitrairement, certaines ayant subi des mauvais traitements. Le 8 mai 2026, huit dirigeants de l'opposition ont été jugés et condamnés à huit ans de prison pour « rébellion » et « mouvement insurrectionnel », après avoir tenté d'organiser une manifestation pro-démocratique qui avait été interdite.

Cela fait maintenant un an que Succès Masra a été arrêté, et la Cour suprême du Tchad devrait examiner son appel.

Les acteurs régionaux, notamment la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC), qui n'ont jusqu'à présent pas réussi à protéger les principes démocratiques au Tchad, ont également un rôle à jouer. Ils devraient faire pression sur les autorités tchadiennes pour qu'elles rétablissent les droits politiques et respectent les accords antérieurs tels que l'accord de Kinshasa, qui visait à garantir la sécurité des activités politiques des partis d'opposition, y compris celui de Succès Masra.

Lewis Mudge, Directeur, Afrique centrale