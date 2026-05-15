Maroc: La Syrie salue les efforts de Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al-Qods, en faveur de la cause palestinienne

Le ministre syrien des Affaires étrangères et des Expatriés, M. Asaad Hassan Al-Shaibani, a salué, jeudi à Rabat, au nom de la République arabe syrienne, les efforts constants déployés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, Président du Comité Al-Qods, pour la défense de la Ville sainte d'Al-Qods et de ses habitants, la préservation de son identité culturelle et la sauvegarde de son statut de symbole de tolérance et de coexistence entre les trois religions monothéistes.

Dans un communiqué conjoint adopté à l'occasion de la première visite officielle de M. Asaad Hassan Al-Shaibani au Maroc, le responsable syrien a salué les efforts constants déployés par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods, placée sous la supervision directe de Sa Majesté le Roi.

Le communiqué conjoint a également mis en lumière le rôle central joué par l'Agence à travers la mise en oeuvre de nombreux projets de terrain à caractère humanitaire, social et de développement, visant à soutenir la Ville sainte et à améliorer les conditions de vie des Maqdessis.

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Le responsable syrien a notamment souligné l'engagement constant du Royaume du Maroc envers la cause palestinienne, en particulier à travers les initiatives en faveur des habitants d'Al-Qods, visant à renforcer leur résilience, à préserver l'identité culturelle et spirituelle d'Al-Qods Acharif, et à soutenir leur attachement à la Ville sainte face aux défis auxquels ils sont confrontés.