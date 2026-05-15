Burkina Faso: Oumar Thomson BELEM, le conseiller de l'ombre d'Appolinaire Compaoré « inconsolable »

La disparition brutale du géant et emblématique tycoon burkinabè Appolinaire COMPAORÉ (73 ans) a jeté l'émoi dans le milieu du patronat en Afrique et au delà des frontières du continent. Les témoignages fusent de partout et l'un de ses confidents attitrés reste l'homme de média burkinabè, Oumar Thomson BELEM. Frappé de plein fouet par cette perte immense, celui qui murmure dans l'oreille d'une bonne poignée de présidents et de décideurs du continent africain est inconsolable.

Depuis Malabo (capitale de la Guinée Équatoriale) où il se trouve, Confidentiel Afrique a pu le joindre et mesurer le degré de l'affliction qui le tenaille. Ce n'est pas un secret pour les initiés aux bons codes du haut etablishment politique et économique du Burkina, Oumar Thomson BELEM figure parmi les » assidus » visiteurs du magnat Appolinaire Compaoré qui se plaisait â le recevoir dans les locaux de l'imposant empire entrepreneurial forgé dans la transpiration, la clairvoyance et l'ingéniosité. Appolinaire était un orfèvre dans le business, un manager et un visionnaire qui gagnait toujours les combats qu'il engageait avec dextérité.

D'une loyauté inoxydable envers ses proches, Appolinaire Compaore écoutait avec une oreille attentive les conseils de l'homme de média, de réseaux et président de l'ONG IPAS (Institut panafricain Africa Solidarité), Oumar Thomson BELEM. Appolinaire les appréciait pour leur franchise et surtout l'engagement constant de son « confident » à ses côtés. Oumar Thomson BELEM discutait de tout, sans tabous avec l'emblématique patron des patrons burkinabè: télécoms, banque, assurance, influence médiatique, dialogue politique. Oumar Thomson BELEM avait le don de déjouer les pièges et alertait son univers immédiat.

En marge du sommet de l'Union africaine début juillet 2019, Confidentiel Afrique révélait en exclusivité la remise des deux Prix de l'Afro-Optimisme par Oumar Thomson BELEM, aux deux capitaines d'industrie burkinabè que sont: Bonkoungou Mahamadou et Appolinaire Compaore. Oumar Thomson BELEM était aux côtés de l'ancien président Centrafricain DJOTODIA. Le Baobab Appolinaire Compaore s'en est allé, son conseiller de l'ombre pleure toujours.

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