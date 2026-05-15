Soudan: Le pays salue la reconnaissance du génocide au Darfour par la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine

15 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a salué le rapport de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine condamnant les attaques contre les civils au Soudan et reconnaissant le génocide perpétré par la milice rebelle des Forces de soutien rapide (FSR) contre les civils au Darfour.

Dans un communiqué publié jeudi, le ministère a félicité la commission d'avoir réaffirmé la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan et d'avoir souligné l'importance d'empêcher toute ingérence extérieure dans le soutien à la milice (armes, financement et couverture politique), condition essentielle à la fin du conflit.

Le ministère a également réaffirmé sa volonté de collaborer avec le Congrès américain, l'administration américaine et les partenaires internationaux non impliqués dans le soutien à la milice rebelle afin de mettre fin à la guerre, de traduire en justice les auteurs d'atrocités et de désigner les Forces de soutien rapide comme organisation terroriste, première étape vers la neutralisation des entités qui les arment et leur apportent un soutien politique.

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Le ministère a souligné que la réalisation de la paix, de la stabilité et l'édification d'un Soudan démocratique et stable demeurent l'objectif central du « Gouvernement de l'espoir », fondé sur des principes qui préservent l'unité et l'intégrité territoriale du Soudan.

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