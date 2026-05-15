Cote d'Ivoire: Egalité du genre dans le système éducatif ivoirien - L'Unesco et le gouvernement renforcent leur engagement

Un système éducatif plus inclusif et plus équitable, c'est le but du dialogue stratégique organisé par l'Unesco avec le soutien financier de l'IIPE-Unesco et l'appui de plusieurs partenaires techniques et financiers, le mardi 12 mai 2026 à Abidjan Plateau.

Au cours des échanges, il ressort des avancées significatives enregistré en 2025, dans le domaine de l'égalité du genre dans le système éducatif ivoirien. Parmi lesquels les réformes majeures, notamment le diagnostic réalisé au sein du ministère de l'Education nationale de l'alphabétisation et de l'Enseignement technique, l'étude sur la sous-représentation des femmes aux postes de direction scolaires, également des actions de renforcement de capacité des femmes dirigeant les établissements scolaires.

« En 2025, nous avons marqué des pas décisifs dans le renforcement de l'intégration du genre au sein du système éducatif à travers plusieurs initiatives majeures. Il s'agit notamment du diagnostic institutionnel genre réalisé au sein du ministère, de l'étude exploratoire sur la sous-représentation des femmes aux postes de direction scolaire, mais également des actions de renforcement des capacités des femmes à la tête d'établissements scolaires avec l'appui de la direction des Ressources humaines du Menaet. L'un des résultats les plus récents qui en découle, s'intitule le Réseau des Femmes Cheffes d'Établissements et adjointes de Côte d'Ivoire. Un tout nouveau cadre de mentorat et de valorisation du leadership féminin dans l'éducation », a expliqué Omar Diop, représentant résident de l'Unesco.

Pour lui, ce dialogue stratégique ouvre la voie à une meilleure valorisation de leviers existants qui ont un impact direct sur l'accès à l'éducation et la réussite des filles, au rang desquels le programme national de cantines scolaires.

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Martin Benavides a quant à lui souligné que l'égalité de genre ne constitue pas une thématique isolée. Elle est un levier fondamental pour améliorer la qualité de l'éducation, renforcer l'efficacité du système, et permettre à chaque élève de réussir, de s'épanouir et de contribuer à une société plus juste, plus inclusive et plus équitable.

Raoul Kouadio, directeur de cabinet du ministère de l'Education nationale de l'alphabétisation et de l'Enseignement technique a affirmé que la question de l'égalité de genre ne peut être considérée comme une thématique secondaire. Elle constitue un levier majeur de transformation de notre système éducatif et un impératif de gouvernance : « C'est dans cette perspective que notre pays a adhéré à l'Initiative Priorité à l'Égalité et bénéficie, à ce titre, d'une assistance technique conjointe de l'Iipe-Unesco et de Ungei-Unicef. Grâce à cet accompagnement, plusieurs travaux analytiques, diagnostics institutionnels et activités de renforcement des capacités ont été réalisés afin de renforcer l'intégration de la dimension genre dans les politiques éducatives. Ces travaux ont permis de mettre en évidence des avancées significatives, mais également des défis persistants ».

Il ajoute que le système éducatif ivoirien compte de nombreuses femmes compétentes engagées et légitimes à tous les niveaux : « Le problème n'est pas leur capacité, il est dans les barrières structurelles et les représentations qui freinent leur accès aux fonctions de responsabilité. Par conséquent, le ministère entend poursuivre les actions de mentorat, de renforcement des capacités et d'accompagnement des femmes leaders, tout en encourageant une gouvernance davantage fondée sur le mérite, l'équité et la représentativité.

En faisant progresser l'égalité de genre, nous ne faisons pas seulement évoluer notre système éducatif ; nous renforçons également les fondements mêmes du développement durable et de la cohésion sociale de notre Nation ».

Il a pris l'engagement ferme de traduire les recommandations issues de ces échanges débouchent en des actions synergiques et porteuses de transformation durable pour notre système éducatif.