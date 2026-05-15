Togo: La commune du Golfe 1 mobilise les populations autour d'un nouveau mécanisme d'assainissement

La commune du Golfe 1 poursuit son engagement pour un cadre de vie plus sain. Ce vendredi 15 mai 2026 à Lomé, elle a organisé une nouvelle édition du « Café du Maire » autour du thème : « Nos déchets, notre responsabilité ». Une rencontre citoyenne qui a réuni autorités administratives, responsables communautaires, associations, partenaires techniques et populations afin de réfléchir ensemble aux défis liés à la gestion des déchets et à l'assainissement dans la commune.

Prenant la parole au nom de l'exécutif communal, la troisième adjointe au maire, Mme Rachel Ywassa, a rappelé que cette initiative vise avant tout à instaurer un dialogue direct entre la municipalité et les citoyens pour trouver des solutions durables face à l'insalubrité grandissante.

Selon elle, la réussite de toute politique d'assainissement passe nécessairement par un changement de comportement des populations. « Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, "Nos déchets, notre responsabilité", n'est pas un simple slogan. C'est un appel à l'action. La municipalité peut construire des infrastructures, mais si le citoyen, par son comportement quotidien dans les quartiers, dans les marchés et les foyers, ne suit pas, rien ne change », a-t-elle déclaré avec insistance.

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Institué depuis 2020 par le maire Koamy Gbloèkpo Gomado, le « Café du Maire » se veut un cadre d'échanges privilégié entre les autorités municipales et les habitants autour des grandes préoccupations locales. Cette nouvelle édition, consacrée à la problématique des déchets solides municipaux, marque une étape importante dans la recherche de solutions adaptées aux réalités du terrain.

Face aux difficultés rencontrées lors de précédentes expériences de gestion des déchets, la municipalité entend désormais repartir sur de nouvelles bases. Le maire Koamy Gomado a reconnu les échecs enregistrés par le passé, tout en affirmant la volonté de la commune de mettre en oeuvre un mécanisme plus efficace, fondé sur l'adhésion populaire, la sensibilisation et le respect des textes réglementaires.

« Nous avions essayé deux projets qui n'ont pas marché, et nous en avons tiré des leçons. Nous n'avons plus droit à l'échec », a affirmé l'édile, convaincu que cette nouvelle approche participative permettra de relever le défi de la salubrité dans la commune. Il a également souligné que ce projet pilote pourrait servir d'exemple aux autres communes du Grand Lomé.

Au cours des échanges, le nouveau mécanisme de gestion des déchets a été présenté aux participants. Les discussions ont permis de recueillir plusieurs recommandations et suggestions destinées à améliorer le dispositif. Les participants ont unanimement salué l'initiative et exprimé leur adhésion au projet.

Une nouvelle approche qui marque déjà l'adhésion de certains leaders d'opinion d'après qui, la réussite de cette politique dépendra fortement de l'implication des citoyens. Aussi note-t-il si avec insistance la nécessité pour les populations de s'abonner aux services de collecte et de s'acquitter régulièrement des frais afin de garantir l'enlèvement fréquent des ordures ménagères.

Présent à cette rencontre, le préfet du Golfe, Kossivi Agbodan, a également salué l'initiative du conseil municipal. Selon lui, le thème retenu interpelle chaque citoyen sur son rôle dans la préservation de l'environnement et de la salubrité publique.

Il a rappelé que la gestion des déchets ne relève pas uniquement des autorités administratives ou municipales, mais constitue avant tout une responsabilité collective nécessitant l'engagement de tous.

À travers cette nouvelle dynamique, la commune du Golfe 1 espère ainsi instaurer une véritable culture citoyenne de l'assainissement et faire de la lutte contre l'insalubrité une priorité partagée par tous les habitants.