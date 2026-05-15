Sénégal: Le gouverneur de Dakar interdit les abris de fortune, le commerce et le stationnement sous les autoponts et les échangeurs

Dakar — Le gouverneur de la région de Dakar, Ousmane Kane, a pris, vendredi, la mesure interdisant l'installation d'abris de fortune, l'exercice d'activités commerciales non autorisées, le stationnement anarchique de motos et de matériels divers sous les autoponts, échangeurs et autres ouvrages publics, ainsi que l'utilisation de ces espaces comme lieux d'hébergement nocturne, a-t-on appris de source officielle.

"Il est strictement interdit d'élire domicile ou de passer la nuit sous les autoponts, échangeurs et autres ouvrages publics, d'y ériger des abris ou installations de fortune, d'y exercer des activités commerciales, de gardiennage ou toute autre activité non autorisée, d'y stationner de manière anarchique des motos, charrettes, véhicules ou tout autre matériel", lit-on notamment dans un communiqué rendu public.

Cette décision fait suite à la constatation d'une recrudescence de la présence irrégulière de personnes et d'installations au niveau des infrastructures publiques dans plusieurs localités de la capitale, précise le texte.

"De telles pratiques portent gravement atteinte à l'ordre public, à la sécurité des personnes et des biens, à la salubrité publique ainsi qu'à la préservation des infrastructures routières", selon le gouverneur de Dakar.

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Elles constituent également, ajoute-t-il dans le communiqué, un facteur de vulnérabilité sécuritaire et entravent la libre circulation au niveau des axes concernés.

Le gouverneur de la région de Dakar appelle ainsi les populations au respect strict des règles relatives à l'occupation du domaine public.

Ousmane Kane invite, dans le même temps, chacun à faire preuve de civisme, de responsabilité et de vigilance afin de contribuer à la préservation de l'ordre public, de la sécurité collective et de l'intégrité des infrastructures publiques.

"Les services compétents de l'Etat, en particulier les Forces de défense et de sécurité, en relation avec les collectivités territoriales concernées et les autres services techniques habilités, mèneront des opérations de contrôle et de libération systématique des espaces irrégulièrement occupés", avertit-il dans le communiqué.