Sénégal: Le conservateur du parc national du Niokolo-Koba appelle à le protéger des braconniers

Kédougou — Le lieutenant-colonel Ibrahima Ndao, conservateur du parc national du Niokolo-Koba (PNNK), a plaidé, vendredi, pour le renforcement de la sécurité et de la lutte contre le braconnage dans cette réserve animalière, la plus importante du pays.

"Nous appelons [les pouvoirs publics] à sécuriser davantage cette partie du parc limitrophe de ce village (le village de Woundiou) et du département de Salémata", a-t-il dit.

Ibrahima Ndao tenait un point de presse à Salémata, à la suite de la récente interpellation d'habitants du village de Woundiou pour des faits présumés de braconnage.

Il a dénoncé l'exploitation illicite des ressources forestières dont le PNNK est l'objet.

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"Pour la sauvegarde du parc, il faut faire déguerpir les habitants de ce village", a soutenu Ibrahima Ndao, rappelant que le village de Woundiou se trouve dans une zone fréquentée par de nombreux "trafiquants" dont certains viennent de pays voisins du Sénégal.

"Des gens s'adonnent, dans cette partie du parc, à des activités illicites d'exploitation des ressources forestières, au braconnage et au trafic de produits prohibés", a dénoncé le conservateur du PNNK.

Une opération de déguerpissement des habitants de Woundiou a été planifiée en décembre 2025 sans être menée, d'après lui.

"Un rapport consacré aux activités illicites [menées] à l'intérieur du parc national du Niokolo-Koba a été élaboré et transmis aux autorités", a-t-il déclaré, ajoutant que la superficie de la réserve animalière a augmenté de 260 000 hectares.

Le village de Woundiou se trouve désormais à l'intérieur du PNNK, le plus grand sanctuaire d'animaux du pays, qui couvre une superficie de 9 130 kilomètres carrés.

D'après le lieutenant-colonel Ibrahima Ndao, il est interdit aux riverains de s'installer à l'intérieur du parc.

La dernière opération de déguerpissement d'habitants du PNKK a eu lieu en 1976, a-t-il rappelé, précisant qu'il s'agissait du village de Damantan.