Sénégal: Les députés se réjouissent d'avoir auditionné les ministres

Dakar — Les députés se réjouis, vendredi, à Dakar, des auditions des membres du gouvernement, qui ont été menées au cours des trois dernières semaines à l'Assemblée nationale.

C'est un exercice inédit de transparence, de redevabilité et de renforcement du contrôle de l'exécution budgétaire, d'après certains d'entre eux.

Le président du groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes (majorité), Mohamed Ayib Daffé, salue un "exercice historique" prévu par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

Depuis près de dix ans, les députés n'avaient plus auditionné un ministre, selon M. Daffé. "C'est une satisfaction pour nous d'avoir pu mener à bout ces auditions", a-t-il dit.

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D'après le président du groupe Pastef-Les Patriotes, les auditions des ministres ont démarré le 21 avril dernier. Elles ont permis aux députés d'évaluer l'exécution budgétaire des quatre premiers mois de cette année et de discuter avec les membres du gouvernement du débat d'orientation budgétaire prévu en juin prochain, a-t-il affirmé.

Il est nécessaire d'auditionner souvent les membres du gouvernement en vue de l"'amélioration continue" de l'exercice de leurs fonctions, a poursuivi Mohamed Ayib Daffé.

Les rapports trimestriels d'exécution budgétaire, les recommandations faites par les députés et les futures lois de règlement permettront à l'Assemblée nationale de bien s'imprégner de l'exécution du budget, d'après M. Daffé.

Selon le président de la commission des finances et du contrôle budgétaire, Chérif Ahmed Dicko, les députés ont auditionné 25 ministres.

M. Dicko appelle à renforcer la procédure d'audition des membres du gouvernement en vue d'un contrôle correct des politiques publiques par les députés.

Le contrôle parlementaire de l'exécution budgétaire permet de prévenir les dysfonctionnements, a-t-il assuré relevant le faible niveau d'exécution de certains programmes budgétaires au cours des quatre premiers mois de cette année.

Le directeur de la planification, du contrôle et de l'évaluation des politiques publiques à l'Assemblée nationale, Mamadou Yauck, estime que les objectifs des auditions ont été "globalement atteints". D'après M. Yauck, les commissions parlementaires ont fait un travail "technique et minutieux", sur la base des données transmises par les ministères, ce qui a permis d'évaluer l'exécution des budgets des ministères.

Il s'est réjoui de la qualité des échanges, qui, à son avis, ont été "francs, sincères et techniques". M. Yauck a relevé un niveau d'exécution budgétaire "relativement faible".

Concernant l'exécution des projets et programmes publics, le député non-inscrit Djimo Souaré pense que les résultats sont restés en deçà des attentes des Sénégalais, dans les secteurs de l'eau et de la santé notamment.

M. Souaré recommande au gouvernement d'accélérer la mise en oeuvre des politiques publiques.