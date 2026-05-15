Afrique: Ligue des champions CAF - Sundowns et AS FAR s'affrontent dans une finale aller équilibrée

15 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) et l'AS FAR (Maroc) s'affrontent dimanche à 14h GMT au Loftus Versfeld Stadium de Pretoria en finale aller de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF), dans une confrontation annoncée comme équilibrée entre deux formations en quête d'un deuxième sacre.

Cette double confrontation oppose deux clubs en quête du titre : les Sud-Africains visent un deuxième sacre après celui de 2016, tandis que les Marocains espèrent mettre fin à 41 ans d'attente depuis leur unique titre continental en 1985.

Les deux équipes se connaissent bien : leurs précédentes confrontations en phase de groupes s'étaient soldées par deux matchs nuls (1-1).

Les Sundowns, solides à domicile et portés par leur entraîneur Miguel Cardoso, s'appuient sur une dynamique globalement maîtrisée, malgré quelques fragilités défensives. Le club devra toutefois disputer cette rencontre avec plusieurs joueurs dont la participation reste incertaine, notamment Grant Kekana et Keanu Cupido.

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En face, l'AS FAR se distingue par sa grande rigueur défensive. Le club marocain n'a concédé que cinq buts en dix matchs de Ligue des champions cette saison. Sous la direction d'Alexandre Santos, les Marocains ont bâti une équipe compacte et disciplinée, efficace en transition.

Au-delà de l'enjeu sportif, cette édition de la Ligue des champions CAF est marquée par un prize money record de six millions de dollars, soit environ 3 378 000 000 de francs CFA pour le vainqueur.

La manche retour est prévue le 24 mai à Rabat à 19h00 GMT.

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