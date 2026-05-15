Afrique: Finale retour Coupe CAF - Lamine Ndiaye confiant avant la finale retour face au Zamalek SC

Dakar — L'entraîneur sénégalais de l'USM Alger, Lamine Ndiaye, a assuré vendredi que son équipe abordera "avec confiance et détermination" la finale retour de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) face au Zamalek SC, prévue samedi au stade international du Caire à 18h GMT.

Vainqueurs 1-0 lors de la manche aller disputée à Alger, les Algériens abordent cette rencontre décisive avec l'ambition de conserver leur avantage face à une formation égyptienne réputée pour sa solidité à domicile.

"Le football est un sport collectif. Leur public jouera son rôle, mais mes joueurs sont aguerris. Ils savent que cela se jouera à 11 contre 11 sur le terrain. Bien sûr, ce sera difficile, mais nous sommes prêts à en découdre", a-t-il déclaré en conférence de presse à la veille de la finale retour de la Coupe de la CAF.

Selon le technicien sénégalais, "un bon état d'esprit règne dans le groupe. Jouer une finale n'arrive pas tous les jours. Nous savons que ce sera un match difficile. Une finale, dit-on souvent, il faut la gagner".

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Pour le coach de l'USM Alger, son groupe affrontera une équipe aux belles qualités techniques. "Certainement celle qui remportera le championnat égyptien. Ce n'est pas rien d'affronter Al Ahly et Pyramids, les deux derniers vainqueurs de la Ligue des champions. Cela montre que nous avons une grande équipe en face", a-t-il indiqué.

Conscient de l'ambiance attendue au stade international du Caire, Lamine Ndiaye dit compter sur l'expérience de ses joueurs pour relever le défi.

Le club algérien reste sur une série solide face aux clubs égyptiens dans cette compétition, avec trois matchs sans défaite et aucun but encaissé.

L'entraîneur sénégalais de 63 ans a remporté la Ligue des champions de la CAF avec le Tout Puissant Mazembe en 2010. Il a également été finaliste de la Coupe de la CAF avec le Coton Sport de Garoua (Cameroun).

De son côté, l'entraîneur intérimaire du Zamalek SC, Motamed Gamal, a lui aussi affiché sa confiance et la détermination de son équipe à remonter son retard et à s'imposer.

"Nous sommes prêts à toutes les situations, même les tirs au but. Nous espérons gagner avant, mais l'équipe est mentalement et techniquement préparée", a déclaré Gamal, cité sur le site officiel de la CAF.

Le RS Berkane du Maroc est le tenant du titre.

La finale retour sera dirigée par l'arbitre gabonais Pierre Atcho.