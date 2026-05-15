Sénégal: L'ENDSS se dote d'un plan quinquennal évalué à plus de six milliards de FCFA

Dakar — Un plan quinquennal pour l'Ecole nationale de développement sanitaire et social (ENDSS), estimé à plus de 6 milliards de francs CFA, a été lancé, vendredi, visant à servir d'outil de gouvernance à cette institution de formation médicale et sociale, a constaté l'APS.

" Ce plan stratégique d'un coût de 6, 8 milliards de francs CFA traduit notre ambition de placer l'ENDSS dans le top des institutions de formation en santé en Afrique", a déclaré Mouhamadou Mactar Lèye, directeur de cet établissement.

Il prenait part à la cérémonie officielle de lancement du document de référence de l'établissement, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Selon le directeur de l'établissement de formation en santé, ce plan ambitionne de faire la promotion du leadership et de la gouvernance institutionnels.

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Il vise également à améliorer la formation et la recherche en sciences infirmières et obstétricales et à impulser le développement d'une politique performante des ressources humaines et financières.

Selon lui, depuis sa création en 1992, l'ENDSS joue un rôle majeur dans la formation de personnels qualifiés déployés dans l'ensemble des structures sanitaires du pays, au niveau opérationnel et au niveau central.

Le directeur de l'ENDSS a expliqué que ce plan stratégique, élaboré de manière "participative" avec les acteurs et partenaires, constitue "un outil de gouvernance et de pilotage", mais également "une feuille de route" destinée à renforcer l'enseignement, la recherche, les services à la communauté ainsi que les partenariats.

M. Lèye a insisté sur la nécessité d'un engagement collectif pour assurer la réussite du projet, appelant à la mobilisation du personnel enseignant, administratif et technique, ainsi que des partenaires institutionnels et financiers.

Il a également sollicité l'accompagnement des autorités publiques et des institutions partenaires, notamment l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie.

Le directeur de l'ENDSS a souligné que ce document constitue "le premier plan stratégique de l'histoire de l'établissement", indiquant qu'il servira de cadre pour les futurs plans quinquennaux.

Venue présider la cérémonie de lancement du plan stratégique, la vice-rectrice de l'UCAD chargée de la pédagogie, Maguette Sylla Niang, a salué "une étape importante" dans l'histoire de l'institution, estimant que ce plan s'inscrit "en parfaite cohérence" avec l'initiative "UCAD Santé".

Pour Mme Niang, ce document dépasse le simple cadre administratif.

"Ce n'est pas seulement un document stratégique, mais une vision qui permet de fixer un cadre, de définir des priorités, de mobiliser les ressources et de construire l'avenir avec méthode et cohérence", a-t-elle soutenu Maguette Sylla Niang qui a présidé la cérémonie de lancement.

La vice-rectrice a assuré que l'UCAD accompagnera l'ENDSS dans cette dynamique de transformation institutionnelle, avant de lancer un appel aux partenaires techniques, financiers et institutionnels à soutenir la mise en oeuvre du plan stratégique.