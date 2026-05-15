Sénégal: Kaolack - Cheikh Tidiane Dièye visite plusieurs ouvrages d'assainissement et de lutte contre les inondations

Kaolack — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a visité, vendredi, plusieurs ouvrages d'assainissement et de lutte contre les inondations dans différents sites de la région de Kaolack (centre), a constaté l'APS.

Dans le cadre de sa tournée pré-hivernale, il était accompagné de ses collaborateurs, du gouverneur de la région, Mohamadou Moctar Watt, des élus territoriaux et autres acteurs communautaires.

Il s'est d'abord rendu à Thiariack, un village de la commune de Keur Baka pour y inaugurer un réseau de drainage des eaux pluviales dont les travaux ont été réalisés par le premier bataillon de combat du génie militaire (BATGEN 1).

Le maire de Keur Baka Mamadou Bâ, a souligné que cette réalisation constitue une "vieille doléance, dans la mesure où depuis des décennies, Thiariack était coupé en deux villages, rendant difficile, voire impossible, la bonne circulation des populations".

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"Le ravin, qui traversait le village, constituait une véritable préoccupation pour les populations et une insécurité, notamment pour les enfants. Pour les soulager, la mairie a déboursé quatre millions de francs CFA pour démarrer les travaux, en attendant l'appui de l'Etat du Sénégal", a souligné le maire de Keur Baka.

"Aujourd'hui, nous réglons un problème concret, et nous montrons que les Sénégalais des villes comme ceux de l'intérieur du pays sont d'égale dignité et que notre gouvernement a à coeur de leur apporter des solutions concrètes dans le cadre de la justice et de l'équité territoriale", a assuré Cheikh Tidiane Dièye.

Il a félicité la direction de la prévention et de la gestion des inondations pour avoir pris l'initiative de collaborer avec le Génie militaire dans la réalisation de cet ouvrage, avec une participation active des collectivités territoriales et des communautés.

Après cette commune située à 74 km de la ville de Kaolack, le ministre et sa délégation ont visité les travaux de réalisation de tranchées drainantes à Ndangane, dans la capitale du Saloum, le canal de l'émergence en cours de réalisation, le bassin de rétention du quartier Thioffack dont les travaux ont été repris, ainsi qu'un autre ouvrage d'assainissement dans ce même quartier.

"Kaolack est une étape importante de ma tournée nationale pré-hivernale. Avec la mairie et les services de l'Etat des réflexions vont être menées dans le but de construire des tranchées en canaux réguliers. J'ai déjà donné des instructions pour que la collaboration avec la mairie se fasse, avec l'encadrement du génie militaire et les autres acteurs pour la réalisation des ouvrages", a-t-il indiqué.