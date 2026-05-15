Sénégal: Saisie de billets noirs d'une contrevaleur de plus d'un milliard FCFA à Kolda (douane)

Dakar — Les agents de douanes de Nianaw, dans le ressort de Kolda (sud) ont saisi des billets noirs d'une contrevaleur de plus d'un milliard de francs CFA, a appris l'APS vendredi de source douanière.

"Dans le cadre des opérations de lutte contre la criminalité financière, notamment le faux monnayage, le poste des Douanes de Nianaw, relevant de la subdivision des Douanes de Kolda, direction régionale des Douanes du Sud, a déjoué, le jeudi 14 mai 2026 aux environs de 16 heures, une tentative de lavage d'une importante quantité de billets noirs", indique un communiqué de la Division de la communication et des relations publiques de la direction générale des douanes.

Cette contrevaleur des billets noirs saisis est évaluée à près d'un milliard 89 millions de francs CFA, dont 1 900 billets en coupures de 100 dollars et 3 000 billets en coupure de 500 euros, précise la source.

Le texte ajoute que cette importante saisie fait suite à l'exploitation "minutieuse d'un renseignement faisant état de l'existence d'un réseau présumé de faussaires qui s'adonne au lavage de billets noirs de part et d'autre de la frontière".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les agents des Douanes de Nianaw, à travers une stratégie d'interception, combinant exploitation de renseignement, filature et observation, ont déjoué la tentative de lavage desdits billets dans une localité dénommée Kittim, située dans le département de Goudomp, rapporte le service communication de la douane.

Deux individus de nationalité étrangère ont été appréhendés au cours de l'opération, ajoute le communiqué, précisant que l'enquête suit son cours.