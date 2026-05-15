Sénégal: Christine Fages salue la vitalité des échanges culturels franco-sénégalais

Saint-Louis — L'ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages a salué, vendredi, le dynamisme de la coopération culturelle entre les deux pays dans plusieurs secteurs, notamment la création artistique et le cinéma.

"Je trouve que la coopération culturelle entre nos deux pays est très dynamique, grâce notamment aux équipes de l'Institut français de Dakar, de l'Institut français de Saint-Louis et du service de Coopération et d'Action culturelle", a-t-elle déclaré dans un entretien accordé à l'APS.

Mme Fages a indiqué que cette coopération se manifeste dans des domaines artistiques et cinématographiques tout en tissant des liens étroits grâce aux nouvelles disciplines culturelles.

Elle a magnifié également la vitalité de l'écosystème culturel sénégalais, porté par une jeunesse de plus en plus ambitieuse et créative.

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Selon la diplomate, "la diplomatie culturelle entre le Sénégal et la France, riche et très dynamique, repose aussi sur des liens historiques et sur la volonté commune de construire ensemble des projets".

Elle a souligné que la France a toujours considéré la culture comme un facteur de meilleure connaissance de soi et un vecteur de dialogue entre les peuples.

"C'est ce que nous faisons à Dakar, à Saint-Louis et ailleurs, à travers ce qu'on appelle les Industries culturelles et créatives (ICC)", a dit la diplomate française.