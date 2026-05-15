Sénégal: Tabaski - La région de Kaolack bien approvisionnée en moutons

Kaolack — Les marchés de la région de Kaolack (centre) sont bien approvisionnés en moutons pouvant permettre aux populations de célébrer la fête de Tabaski, communément appelée Aïd-el-Kebir, a affirmé vendredi la directrice régionale de l'élevage et des productions animales (DREPA), Dr Khady Ndiaye.

"À la date du 14 mai 2026, la situation pour l'approvisionnement en moutons dans la région de Kaolack est de 36 301 sujets. Par rapport à la même période de l'année dernière, nous étions à 33 391 têtes, soit un surplus de 3 000 sujets en comparaison à 2025", a-t-elle notamment indiqué.

Dans un entretien avec l'APS, Mme Ndiaye, docteur en médecine vétérinaire, a également fait savoir que le suivi épidémiologique du cheptel permet d'avancer qu'aucun cas de maladie animale n'est détecté, tous les sujets étant "sains et bien portants".

"La majorité de l'approvisionnement provient de la production locale, mais nous avons reçu deux camions provenant du Mali, avec respectivement 70 et 650 sujets. Depuis la semaine dernière, nous recevons également des camions en provenance de la Mauritanie", a-t-elle déclaré.

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Les prix varient, selon elle, entre 60 mille francs CFA et 700 mille francs CFA à Kaolack, alors que dans la commune voisine de Kahone, les moutons sont vendus entre 90 mille francs CFA et 600 mille francs CFA.

"Dans les autres marchés de la région, notamment Gandiaye, Ndiédieng, il faut débourser entre 70 mille francs CFA et 300 mille francs CFA. À Nioro du Rip les prix varient entre 85 mille francs CFA et 250 mille francs CFA", a-t-elle ajouté.