Congo-Kinshasa: Une épidémie à virus Ebola confirmée en Ituri

Dakar — Une épidémie de maladie à virus Ebola a été confirmée dans la province de l'Ituri, en République démocratique du Congo, apprend-t-on vendredi du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), promettant une "réponse rapide et coordonnée".

"À la suite des consultations avec le ministère de la Santé et l'Institut national de santé publique de la République démocratique du Congo, les résultats préliminaires des analyses de laboratoire réalisées par l'Institut national de recherche biomédicale ont détecté le virus Ebola dans 13 des 20 échantillons testés", rapporte le centre sur sa page officielle.

Selon la même source, le séquençage en cours va permettre de "mieux caractériser la souche" dans la mesure où les résultats des tests effectués révèlent "un virus Ebola non-Zaïre".

"Environ 246 cas suspects et 65 décès ont été rapportés, principalement dans les zones de santé de Mongwalu et Rwampara. Quatre décès ont été signalés parmi les cas confirmés en laboratoire. Des cas suspects ont également été signalés à Bunia, en attente de confirmation", indique Africa CDC, se basant sur les dernières informations disponibles.

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L'agence de santé publique de l'Union africaine n'a pas manqué de faire part de sa préoccupation sur les risques de propagation supplémentaire en raison du contexte sécuritaire que traverse cette région.

L'organisation panafricaine signale, à Bunia et Rwampara, des mouvements intenses de populations, de la mobilité liée aux activités minières, de l'insécurité dans les zones affectées, des lacunes dans l'identification des contacts, des défis liés à la prévention et au contrôle des infections, ainsi que de la proximité des zones affectées avec l'Ouganda et le Sud Soudan.

Pour faire face à cette situation, Africa CDC et ses partenaires disent travailler à une réponse à cette nouvelle épidémie.

"Africa CDC se tient aux côtés du gouvernement et du peuple de la République démocratique du Congo dans leur réponse à cette épidémie", a déclaré Dr Jean Kaseya, directeur général d'Africa CDC.

"Compte tenu des mouvements importants de populations entre les zones affectées et les pays voisins, une coordination régionale rapide est essentielle. Nous travaillons avec la RDC, l'Ouganda, le Sud Soudan et les partenaires afin de renforcer la surveillance, la préparation et la réponse, et de contribuer à contenir l'épidémie le plus rapidement possible", assure-t-il.

La maladie à virus Ebola est une pathologie grave et souvent mortelle. Elle se transmet par contact direct avec les fluides corporels des personnes infectées, les matériaux contaminés ou les personnes décédées de la maladie, explique Africa CDC.

La détection précoce, l'isolement rapide et la prise en charge des cas, la recherche des contacts, la prévention et le contrôle des infections, l'engagement communautaire ainsi que les enterrements dignes et sécurisés sont essentiels pour interrompre la chaine de transmission.