Afrique de l'Ouest: La BOAD et Proparco signent un accord financier portant sur 131 milliards de francs CFA pour soutenir le secteur privé

Dakar — La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) et Proparco, une filiale de l'Agence française de développement, déclarent avoir lancé une opération de financement de 200 millions d'euros, soit 131 milliards de francs CFA, destinée au secteur privé des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et de l'Union européenne.

"Cette opération structurée [...] sous la forme d'une transaction croisée entre l'euro et le franc CFA constitue une première mondiale par sa nature et son ambition", expliquent la BOAD et Proparco dans un communiqué conjoint.

Les deux partenaires qualifient leur accord de financement d"'instrument financier innovant".

Ils estiment que cette initiative va favoriser "une stabilité renforcée par le soutien aux réserves de change de la zone UEMOA en garantissant une meilleure résilience macroéconomique" aux pays de cette zone monétaire.

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Par leur partenariat, la BOAD et Proparco aspirent à avoir "un impact direct par le financement de projets structurants portés par le secteur privé, moteur de la création d'emplois dans la région".

"Le partenariat entre la BOAD et Proparco témoigne de la qualité et de la profondeur de notre coopération stratégique [...] Cette transaction marque une étape importante de notre capacité collective à drainer davantage de financements vers des projets à fort impact économique et social en Afrique", explique, dans le communiqué, le président de la BOAD, Serge Ekué.

"Nous franchissons une étape majeure de notre engagement à stimuler le financement de l'économie africaine, notamment dans l'espace UEMOA. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la dynamique de réforme de l'architecture du financement du développement", rapporte le communiqué en citant Françoise Lombard, la directrice générale de Proparco.