Sénégal: UASZ - Un panel scientifique magnifie la vision géopolitique et économique d'Abdoulaye Wade

15 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — Un panel scientifique consacré à l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade (2000-2012), qui fête ses 100 ans le 26 mai, s'est tenu, vendredi, à l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) autour de l'ouvrage "L'icône Wade ! Du NEPAD à l'UA-Agenda 2063 des États-Unis d'Afrique: la vision du professeur-président Abdoulaye Wade, l'icône panafricaine".

Ce livre est écrit par Oumar Sadio, géographe spécialisé en aménagement et développement des territoires.

Cette rencontre académique a réuni des enseignants-chercheurs, universitaires et étudiants, qui ont planché sur l'héritage intellectuel, le parcours universitaire et politique de l'ancien chef de l'État, à l'approche du centenaire de sa naissance.

Plusieurs universitaires ont salué la dimension scientifique de l'oeuvre d'Abdoulaye Wade, présenté comme un "éminent économiste "et un penseur ayant porté une vision stratégique du développement, fondée sur la souveraineté économique, le capital humain et l'industrialisation.

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Les intervenants ont notamment insisté sur l'ambition de l'ancien président sénégalais de bâtir un État performant, capable de lutter contre la corruption, de renforcer les secteurs primaire et secondaire et de promouvoir une meilleure redistribution des richesses, à travers une justice sociale adaptée aux réalités africaines.

Les panélistes ont également mis en avant les références internationales évoquées dans l'ouvrage, notamment les modèles de développement de la Corée du Sud, de la Chine et des États-Unis, afin de souligner les défis auxquels l'Afrique est confrontée dans un contexte mondial marqué par la compétition économique.

Selon eux, la vision de l'ancien président repose sur la transformation des ressources locales, le soutien à l'industrie nationale et la construction d'infrastructures stratégiques capables d'assurer l'autonomie économique du Sénégal.

Présentant son ouvrage, son auteur Oumar Sadio a expliqué avoir voulu rendre hommage à " la multidimensionnalité" d'Abdoulaye Wade, "scientifique avant d'être politique".

Il a indiqué que la tenue de ce panel dans l'enceinte de Université Assane Seck de Ziguinchor revêtait un caractère symbolique, car ayant été fondée sous le magistère du troisième président sénégalais.

Pour l'auteur, cette réflexion scientifique vise également à nourrir le débat sur les modèles de développement susceptibles d'inspirer le continent africain face aux mutations géopolitiques et économiques actuelles.

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