Tunisie: Mondial 2026 - La liste du pays avec Ellyes Skhiri

Le sélectionneur Sabri Lamouchi a dévoilé ce vendredi 15 mai la liste des Aigles de Carthage pour la Coupe du Monde 2026 avec en tête d'affiche des cadres comme Ellyes Skhiri ou Montassar Talbi.

La Tunisie est placée dans un groupe exigeant aux côtés de la Suède, du Japon et des Pays-Bas. Sabri Lamouchi a misé sur un mélange entre joueurs expérimentés et jeunesse. Des cadres comme Ellyes Skhiri ou encore Montassar Talbi, seront aux côtés de talents montants tels qu'Ismaël Gharbi et Khalil Ayari. La liste compte 26 représentants tunisiens.

Gardiens de but : Aymen Dahmene (CS Sfaxien), Sabri Ben Hassan (Etoile du Sahel), Mouhib Chamekh (Club Africain).

Défenseurs : Monatassar Talbi (Lorient), Dylan Bronn (Servette FC), Omar Rekik (NK Maribor), Adem Arous (Kasimpasa), Raed Chikhaoui (US Monastirienne), Yan Valery (Young Boys), Moutaz Neffati (IFK Norrköping), Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance de Tunis), Ali Abdi (Nice).

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Milieux de terrain : Ellyes Skhiri (Eintracht Francfort), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano FC), Hannibal Mejbri (FC Burnley), Rani Khedhira (Union Berlin), Anis Ben Slimane (Norwich City), Mortadha Ben Ouannes (Kasimpasa), Ismael Gharbi (SC Braga).

Attaquants : Khalil Ayari (Paris-SG), Elias Achouri (FC Copenhague), Elias Saad (Hanovre 96), Firas Chaouat (Club Africain), Hazem Mastouri (Dinamo Makhachkala), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Sébastien Tounekti (Celtic).