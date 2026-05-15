Congo-Kinshasa: L'OMS confirme une nouvelle flambée d'Ebola en Ituri

Le chef de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a confirmé vendredi l'apparition d'une nouvelle flambée d'Ebola dans la province de l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC).

« A l'heure actuelle, l'OMS a connaissance de 13 cas d'Ebola confirmés par l'Institut national de recherche biomédicale à Kinshasa », a déclaré lors d'une conférence de presse à Genève, le Directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Plutôt dans la matinée, l'agence sanitaire de l'Union africaine (Africa CDC) faisait état d'environ 246 cas suspects et 65 décès.

« Quatre décès ont été signalés parmi les cas confirmés en laboratoire. Des cas suspects ont également été signalés à Bunia, en attente de confirmation », a détaillé dans un communiqué, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies.

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De leur côté, les autorités sanitaires internationales et congolaises poursuivent leurs investigations afin de clarifier la situation sur le terrain. L'OMS indique avoir reçu, le 5 mai dernier, une alerte concernant des cas suspects.

Des experts de l'OMS déployés sur le terrain

L'agence onusienne a depuis déployé une équipe en Ituri pour soutenir les autorités sanitaires congolaises dans les investigations sur l'épidémie, notamment la recherche des contacts et la collecte d'échantillons sur le terrain.

Ces premiers prélèvements se sont toutefois révélés négatifs pour le virus Ebola. « Les échantillons ont ensuite été envoyés à l'Institut national de recherche biomédicale de la RDC, qui a confirmé hier jeudi que certains d'entre eux étaient positifs pour le virus Ebola », a ajouté le Dr Tedros.

Cette évolution des résultats intervient alors que la surveillance épidémiologique se concentre désormais sur plusieurs zones identifiées comme prioritaires. C'est le cas des zones sanitaires de Mongwalu et de Rwampara où les cas suspects auraient été recensés.

Sur le terrain, la riposte sanitaire se structure avec le déploiement des équipes spécialisées. Des experts de l'OMS se trouvent actuellement en Ituri et travaillent en étroite collaboration avec les autorités sanitaires congolaises pour faire face à l'épidémie et la contenir.

D'autres experts de l'OMS spécialisés dans la communication des risques et l'engagement communautaire, la prévention et le contrôle des infections, les soins cliniques et la logistique rejoindront dans les prochains jours l'équipe de l'OMS déjà sur le terrain.

17e épidémie d'Ebola en RDC

Le virus Ebola reste souvent mortel malgré de récents vaccins et traitements. La transmission humaine du virus se fait par les fluides corporels, avec pour principaux symptômes des fièvres, vomissements, saignements et diarrhées.

Sur le terrain, les efforts de réponse s'intensifient. L'OMS a acheminé des fournitures médicales et des équipements de protection destinés à la prévention et au contrôle des infections à Bunia, la capitale de l'Ituri.

L'agence onusienne a également débloqué 500.000 dollars provenant de son Fonds d'urgence afin de soutenir la riposte.

L'Est de la RDC est en proie à des violences depuis plus de 30 ans. Et cette nouvelle épidémie survient environ cinq mois après que la dernière épidémie d'Ebola en RDC a été déclarée terminée, après avoir fait 43 morts. Il s'agit de la 17e épidémie dans le pays depuis l'apparition de la maladie en RDC en 1976.