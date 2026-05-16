Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 mai 2026

revue de presse

RDC : La psychose face à la résurgence d'Ébola

« Nous avons très peur », déclarent des habitants de la République démocratique du Congo réagissent à l'épidémie meurtrière d'Ebola.

Une nouvelle flambée du virus mortel Ebola a été signalée dans l'est de la République démocratique du Congo, ont déclaré vendredi des responsables sanitaires africains, l'Ouganda voisin ayant également confirmé un décès lié à cette épidémie.

Jusqu'à présent, l'épidémie était confinée à la province d'Ituri, dans le nord-est de la RDC, à la frontière avec l'Ouganda et le Soudan du Sud, selon les Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique). [Source Africanews]

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Sénégal : Lancement d’une « troisième voie » pour démocratiser l’accès au logement

Face à un déficit estimé à 500.000 logements, le Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS) a lancé Kajom Capital, un mécanisme de location-vente destiné à faciliter l’accès à la propriété pour les salariés comme pour les travailleurs du secteur informel.

Au Sénégal, des milliers de travailleurs passent toute leur vie à payer des loyers sans jamais devenir propriétaires. C’est cette « injustice sociale et économique » que le Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS) entend corriger avec Kajom Capital, un nouveau véhicule financier présenté comme une alternative au crédit hypothécaire classique et à l’auto-construction lente.

« Imaginez un Sénégalais qui se lève chaque matin, travaille toute sa vie, rentre chez lui le soir et paie son loyer à la fin de chaque mois. Quarante ans plus tard, lorsqu’il regarde ce qu’il a bâti, il n’a rien. Pas même une parcelle qui lui appartient », a déclaré le directeur général du FONSIS, Babacar Gningue, lors de la cérémonie de lancement. [Source Apanews]

Fin de règne pour l’Espagne : L’Afrique du Sud prend la tête du marché mondial des agrumes

L’Afrique du Sud a officiellement supplanté l’Espagne en 2025 pour devenir le premier exportateur mondial d’agrumes en volume, selon les données compilées par le Centre du commerce international (ITC) et confirmées par l’Association sud-africaine des producteurs d’agrumes (CGA). Avec 3,23 millions de tonnes exportées, la nation arc‑en‑ciel signe une progression de près de 28 % sur un an, tandis que l’Espagne, leader historique, recule à 2,98 millions de tonnes.

Cette performance sud‑africaine n’est pas le fruit du hasard. Elle repose sur une dynamique de fond : en vingt ans, les exportations d’agrumes du pays ont plus que doublé, passant de 1,43 million de tonnes en 2006 au record de 2025. La campagne a bénéficié de conditions météorologiques favorables dans les zones de production clés, ainsi que de l’entrée en production de jeunes vergers plantés ces dernières années.

Parallèlement, l’Espagne a vu sa production d’oranges chuter d’environ 6 %, tombant à son plus bas niveau depuis seize ans, sous l’effet conjugué de la sécheresse, du vieillissement des plantations et d’aléas climatiques printaniers. [Source Africapresse]

Donald Trump annonce la mort d’un dirigeant de l’EI dans une opération conjointe avec le Nigeria

Selon le président américain, Abu-Bilal Al-Minuki, qui a été tué au Nigeria, était le numéro deux de l’EI à l’échelle mondiale. Depuis plusieurs mois, la coopération militaire entre Washington et Abuja s’est renforcée pour lutter contre les djihadistes.

Donald Trump a annoncé, vendredi 15 mai, que les forces armées des Etats-Unis et du Nigeria avaient tué un dirigeant de l’organisation Etat islamique (EI) basé dans le pays d’Afrique en proie à des violences djihadistes.

« Ce soir, sur mes instructions, les courageuses forces américaines et les forces armées du Nigeria ont mené à la perfection une mission méticuleusement planifiée et très complexe afin d’éliminer du champ de bataille le terroriste le plus actif au monde », a déclaré le président américain sur son réseau, Truth Social. [Source Le Monde Afrique]

Cameroun: La longue attente d’un remaniement ministériel qui plonge le pays dans l’expectative

L’annonce par Paul Biya, vainqueur officiel de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 (53,66%), d’une nouvelle équipe gouvernementale, depuis la fin de l’année dernière, semble ne plus relever des priorités présidentielles. Une situation inédite, depuis 1992, diversement vécue et interprétée, à l’entame d’un septennat au cours duquel le chef de l’État a promis une place importante aux jeunes et aux femmes.

En matière de rituels politico-médiatiques, le Cameroun tient ses codes : l’édition du journal de 17h de la radio à capitaux publics est traditionnellement très suivie, en raison « d’importants textes du chef de l’État ». Surtout en conjoncture post-électorale.

Le 31 décembre 2025 lors de son message de fin d’année, puis à la faveur de son adresse à la jeunesse le 10 février 2026, le président Biya a solennellement promis la formation d’une nouvelle équipe gouvernementale. De l’inédit dans le mode opératoire du locataire du palais de l’Unité. [Source RFI]

Le tanzanien Mohammed Dewji veut investir 50 millions $ pour défier Coca-Cola au Kenya

La consommation de sodas au Kenya ne connaît pas de répit. Avec la croissance démographique et l’urbanisation, le marché est l’un des plus importants au sud du Sahara.

Le marché kényan des sodas s’achemine-t­-il vers une nouvelle guerre ? Alors que sur ces dernières décennies, plusieurs acteurs ont tenté sans succès de briser l’hégémonie du géant américain Coca-Cola, l’industrie pourrait à nouveau être bousculée. C’est en tout cas la volonté affichée par le milliardaire tanzanien Mohammed « Mo » Dewji (photo).

En marge du sommet Africa Forward à Nairobi du 11 au 12 mai derniers, la première fortune est-africaine a annoncé un investissement de 6,5 milliards de shillings (50 millions $) dans une usine de production de boissons gazeuses dans la ville portuaire de Mombasa. [Source Agence ecofin]

Afrique : 500 millions de personnes sans identité légale

En Afrique, près de 500 millions de personnes restent encore sans identité légale complète, limitant leur accès aux services publics, à la protection sociale et à l’inclusion financière. C’est dans ce contexte que s’est tenu, du 12 au 15 mai 2026 à Abidjan, l’Assemblée générale annuelle d’ID4Africa.

Placée sous le thème « Transition vers des écosystèmes d’identité numérique », cette rencontre réunit plus de 2 000 participants venus d’une centaine de pays. L’objectif affiché : promouvoir des systèmes d’identification plus fiables, inclusifs et interconnectés, capables de transformer la vie quotidienne des citoyens. [Source Africa 24]

La ZLECAf à l'épreuve des résultats

Du 18 au 20 mai, Lomé accueille la 3e édition de Biashara Afrika, forum panafricain dédié au commerce et à l'investissement intra-africains.

Organisé par le Secrétariat de la ZLECAf et le gouvernement togolais, sous le patronage du président du Conseil Faure Gnassingbé, l'événement réunira près de 1 000 participants, chefs d'État, investisseurs, entrepreneurs et experts, autour d'un objectif commun : transformer l'accord de libre-échange en résultats économiques concrets.

La ZLECAf représente une ambition historique : fédérer 55 pays au sein d'un marché unique de 1,4 milliard de personnes et 3 400 milliards de dollars de PIB cumulé. [Source Togonews]

Affaire Bilie-By-Nze : EPG dénonce une justice sous emprise du pouvoir exécutif

Après un report de l’audience, puis de la décision, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel s’est enfin prononcée ce vendredi 15 mai sur la demande de remise en liberté de l’ancien Premier ministre Alain-Claude Bilie-By-Nze. La juridiction d’instruction a confirmé le maintien en détention du principal opposant à Brice Clotaire Oligui Nguema, rejetant l’argumentaire de ses avocats.

A la suite de cette décision, la réaction du parti politique d’Alain-Claude Bilie-By-Nze ne s’est pas faite attendre. En effet, Ensemble pour le Gabon (EPG) a aussitôt rendu public un communiqué prenant acte « avec indignation » la décision rendue, tout en fustigeant la justice gabonaise que le parti accuse de « franchir un seuil particulièrement grave dans l’effondrement de l’État de droit et confirme l’emprise assumée du pouvoir exécutif sur l’appareil judiciaire ». [Source GabonMediaTime]

Bénin: Un cultivateur poursuivi pour incitation à la rébellion et invite à la scission du pays

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a ouvert, le lundi 11 mai 2026, le procès d’un agriculteur d’une cinquantaine d’années.

Poursuivi par le parquet spécial pour « incitation à la rébellion », le prévenu est accusé d’avoir publié des messages appelant au soulèvement populaire et à la division géographique du pays.

Selon l’acte d’accusation, le mis en cause avait invité les populations, notamment celles du septentrion, à se détacher du sud du Bénin. Si le prévenu a d’abord nié les faits à la barre, il a fini par reconnaître la paternité des publications face aux éléments de preuve présentés par la Cour. [Source Beninwebtv]