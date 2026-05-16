Madagascar: Ressources - Randrianirina fait appel à la gestion rationnelle de l'eau

À l'approche de la saison sèche, un appel est lancé pour une gestion rationnelle de l'eau. Des travaux sont en cours pour améliorer la distribution et réduire les pertes liées aux fuites.

Le pays entre dans la saison sèche et les appels à la préservation de l'eau se multiplient. Face aux risques de pénuries et aux difficultés d'approvisionnement, le colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation de la République de Madagascar (PRRM), plaide pour une gestion plus rationnelle de cette ressource vitale. Il s'est exprimé hier à Mandroseza, lors de l'inauguration d'une nouvelle unité de production d'eau potable et de l'ouverture des célébrations du 50e anniversaire de la Jirama, société nationale de distribution d'eau et d'électricité.

Dans plusieurs quartiers de la capitale, des conduites endommagées continuent de provoquer d'importantes fuites d'eau. Certaines persistent durant plusieurs jours sans être signalées à la Jirama, aggravant le gaspillage. Les autorités appellent ainsi les habitants à alerter rapidement les services concernés afin de limiter les pertes.

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« L'eau n'est pas une ressource inépuisable », a rappelé le colonel Michaël Randrianirina, invitant la population à adopter des comportements responsables et à économiser l'eau au quotidien, dans un contexte marqué par la baisse des ressources disponibles.

Solutions durables

Le chef de l'État souligne également que le manque d'entretien des infrastructures a contribué à la dégradation progressive des conduites. Pour y remédier, un vaste programme de remplacement de canalisations couvrant 64 kilomètres est actuellement en cours.

« Nous sommes en train de remplacer les installations vétustes et détériorées », a-t-il déclaré, en mettant en avant la coopération entre la population, la Jirama et les autorités.

Par ailleurs, le colonel Michaël Randrianirina insiste sur la nécessité de mettre en place des solutions durables face aux difficultés liées à l'eau et à l'électricité. « Les coupures d'eau et d'électricité ne sont ni une fatalité ni une situation acceptable», a-t-il affirmé. Selon lui, l'amélioration de ces services figure parmi les priorités du programme de développement destiné à répondre aux attentes de la population.

La nouvelle unité compacte de traitement d'eau potable constitue une étape supplémentaire dans le renforcement de la production d'eau dans la capitale. Dotée d'une capacité initiale de 22 000 m³ par jour, elle augmente directement le volume d'eau traitée pour Antananarivo.

Parallèlement, le renforcement de la station existante de Mandroseza II permettra d'ajouter 20 000 m³ supplémentaires par jour. Au total, la capacité additionnelle atteindra 42 000 m³ d'eau potable quotidiennement pour l'agglomération d'Antananarivo, une hausse significative face aux enjeux de santé publique et de développement urbain.

« Toutefois, cette nouvelle infrastructure ne permettra pas encore de résoudre totalement les problèmes d'approvisionnement. Un déficit de 100 000 m³ subsiste encore, même si les travaux en cours devraient être achevés dans un délai de quatre mois », a conclu le colonel Michaël Randrianirina.

Entre sensibilisation des usagers et rénovation des réseaux, les autorités misent ainsi sur une gestion plus responsable de l'eau afin de faire face aux défis de la saison sèche et d'améliorer l'approvisionnement de la population.