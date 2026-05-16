Madagascar: Basketball 3x3 - Les Ankoay défient l'élite mondiale

Le basketball 3x3 féminin de la Grande Île continue son ascension sur la scène internationale. Les Ankoay dames joueront la FIBA 3x3 Women's Series de Shanghai.

Après plusieurs campagnes africaines réussies et une présence de plus en plus régulière sur le circuit mondial, les Ankoay dames participent, ce samedi 16 mai, à la FIBA 3x3 Women's Series organisée à Shanghai, en Chine. Elles démarrent la compétition à 6 heures 50, heure de Madagascar, contre Sükhbaatar de Mongolie, avant de défier l'Australie à 7 heures 40.

Cette nouvelle participation confirme la place grandissante de Madagascar parmi les nations émergentes du 3x3 mondial. Habituées désormais aux grands rendez-vous internationaux, les joueuses malgaches poursuivent leur quête d'expérience face aux meilleures équipes professionnelles et sélections nationales de la planète.

Mais avant même d'entrer dans les matchs de poule du tableau principal, Madagascar devra franchir un premier obstacle de taille lors du tournoi de qualification. Les Ankoay dames affronteront d'abord l'équipe de Sükhbaatar, représentant la Mongolie, puis l'Australie, l'une des grandes références mondiales de la discipline.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La mission s'annonce délicate pour les Ankoay dames.

Un apprentissage

L'Australie fait partie des nations les plus régulières sur le circuit FIBA 3x3, avec un jeu physique, rapide et bien organisé. Lors de leur dernière confrontation, en 2025, les Ankoay s'étaient lourdement inclinées sur le score de 21-5. La Mongolie, de son côté, progresse rapidement grâce à une forte politique de développement du 3x3 et à des participations fréquentes aux compétitions mondiales.

Les participations aux étapes mondiales ces dernières années ont permis aux Ankoay dames d'élever progressivement leur niveau d'exigence, même si elles n'ont jamais remporté de victoire ni en Champions Cup ni en Challenger Series. Face aux formations européennes, asiatiques ou océaniennes, les Malgaches découvrent une intensité physique et tactique supérieure à celle rencontrée sur le continent africain.

Pour ce déplacement à Shanghai, Mianjasoa Koloina Fiderana Rakotonirina a retrouvé la place de titulaire en équipe nationale à la place de Christiane Jaofera Minaoharisoa, retenue à La Réunion pour qu'elle puisse acquérir plus d'expérience internationale.

« Ce genre de tournoi est essentiel. Nos filles doivent progresser en concentration et en endurance, deux faiblesses récurrentes lors des matchs internationaux », alerte Jean de Dieu Randrianarivelo, coach de la sélection masculine 3x3.

Cette étape de Shanghai servira aussi de préparation importante pour les prochaines échéances internationales des Ankoay dames : Coupe du monde de Pologne en juin et Africa Cup à domicile en décembre.

Même si la qualification pour le tableau principal reste un immense défi à Shanghai, les Ankoay dames continuent de montrer que la Grande Île a désormais sa place sur la scène mondiale du basketball 3x3 féminin.