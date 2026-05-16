Madagascar: Approvisionnement - La capacité de la station de Mandroseza doublée

« D'une capacité initiale de 22 000 m³ par jour, la nouvelle unité compacte de Mandroseza accroît directement le volume d'eau traité pour Antananarivo. Parallèlement, le renforcement de la station existante de Mandroseza II apporte un volume supplémentaire de 20 000 m³ par jour.

Au total, la production additionnelle atteindra 42 000 m³ d'eau potable quotidiens pour l'agglomération d'Antananarivo», a indiqué le Dr Elia Minosoa Anjaratiana Razafindrianiaina, ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH), à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de cette nouvelle unité compacte de traitement d'eau potable.

Cette hausse significative vise à répondre à un enjeu prioritaire de santé publique et de développement urbain. À travers cette initiative, Antananarivo bénéficiera ainsi de 42 000 m³ d'eau supplémentaires chaque jour.

L'infrastructure inaugurée hier s'inscrit dans un processus de long terme. L'alimentation en eau du Grand Antananarivo accuse actuellement un déficit estimé à environ 100 000 m³ par jour, auquel s'ajoutent la vétusté de certaines canalisations ainsi que le vieillissement de plusieurs équipements hydrauliques. Ces réalités nécessitent une réponse progressive, structurée en plusieurs étapes.

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Cette infrastructure vise à améliorer l'approvisionnement dans les zones les plus vulnérables et à réduire les coupures d'eau sur le réseau. Les travaux s'inscrivent dans le cadre du Projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable (PAAEP), financé par la Banque mondiale.

Défis

Par ailleurs, plusieurs chantiers complémentaires sont déjà engagés. Le remplacement de 64 km de conduites vétustes est en cours, tandis que l'augmentation de la production devrait se poursuivre grâce aux projets prévus à Ambohitrimanjaka et à Amoronakona (JW3). À mesure que ces projets avanceront, les résultats devraient progressivement se faire sentir dans les foyers. Le niveau de service devrait ainsi s'améliorer sur l'ensemble du réseau, avec un renforcement graduel de l'alimentation en eau de la capitale.

Dans un contexte marqué par les pénuries, l'augmentation de la capacité de production de la station de Mandroseza suscite l'espoir d'une amélioration durable de la distribution, longtemps perturbée par les coupures et la faiblesse du débit.

La mise en service des nouvelles infrastructures d'approvisionnement en eau à Mandroseza a déjà été constatée par certains habitants.

« L'eau coule parfaitement après plusieurs mois de coupure », déclare Nivotiana, un abonné de la Jirama résidant à Anjanahary.

Malgré ces avancées, l'eau potable demeure l'un des principaux défis pour des milliers de foyers de la capitale. « Jusque-là, l'approvisionnement en eau n'est pas encore revenu à la normale », avance Étienne, également abonné de la Jirama.

Placée sous le haut patronage de Son Excellence le Président de la Refondation de la République de Madagascar, le Colonel Michaël Randrianirina, sous le patronage du Premier ministre Mamitiana Rajaonarison, ainsi que sous le parrainage du ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, du ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures et du ministre de l'Économie et des Finances, la cérémonie donne le coup d'envoi d'une année de jubilé placée sous le signe du renouveau et de la modernisation du service public.