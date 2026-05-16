Madagascar: Océane Rakotonanahary - « Je rêve d'une médaille aux JO de la jeunesse »

interview

La nageuse du Managing, évoluant à Dubaï, championne d'Afrique junior et recordwoman, Océane Rakotonanahary, âgée de 15 ans, ambitionne d'exceller aux Jeux olympiques de la jeunesse et rêve de participer aux JO d'été.

Comment s'est déroulée la préparation durant le mois précédant les championnats d'Afrique ?

Je m'entraînais sept fois par semaine, avec trois séances de musculation supplémentaires. Je me suis particulièrement concentrée sur les épreuves pour lesquelles j'étais sélectionnée : le 50 m et le 100 m brasse, ainsi que le 200 m quatre nages, avec des objectifs de temps précis à atteindre. Toute ma préparation était orientée vers la performance et l'amélioration de mes chronos. Malgré quelques difficultés physiques ces derniers mois, notamment un problème de dos et de respiration, j'ai continué à travailler avec beaucoup de détermination afin d'arriver prête pour cette compétition. Il y a eu des moments de fatigue et de doute, mais je savais pourquoi je faisais tous ces efforts.

Quelles ont été vos impressions après avoir battu deux records des légendes Vola et Bako Ratsifandrihamanana ?

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J'étais extrêmement heureuse, j'ai eu du mal à réaliser. Battre des records qui existaient avant ma naissance était quelque chose d'incroyable pour moi. J'ai immédiatement pensé à tous les entraînements difficiles, aux sacrifices de ma famille et à toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début. Je suis très satisfaite de mes performances et de mon évolution pendant ce championnat. Ces résultats représentent beaucoup de travail, de sacrifices et de persévérance.

Quels sont vos objectifs à court et à long terme ? Envisagez-vous une qualification olympique ?

À court terme, mon principal objectif est de participer aux Jeux olympiques de la jeunesse « Dakar 2026», puis d'atteindre une finale et, pourquoi pas, de remporter une médaille pour Madagascar. Dans la catégorie U17, qui correspond à la catégorie de sélection des JOJ, je suis actuellement numéro 1 africaine au 50 m brasse et numéro 2 au 100 m brasse.

Je compte encore améliorer mes temps d'ici là. Mon objectif est également de passer sous la barre d'1 minute au 100 m brasse nage libre en bassin de 50 m d'ici le mois de juin. À long terme, je souhaite participer aux championnats du monde juniors l'année prochaine et viser une finale. Je rêve aussi de remporter des médailles d'or lors des Jeux des Îles 2027. Et comme tout athlète de haut niveau, mon rêve ultime est de représenter Madagascar aux Jeux olympiques.

Comment se déroulait votre journée type avant la compétition ?

Je me levais le matin pour aller à l'école comme tous les jeunes de mon âge. Après les cours, vers 16 h 30, je partais directement à la piscine pour deux heures d'entraînement, suivies d'une séance de musculation d'une heure. Après les entraînements, je rentrais à la maison pour faire mes devoirs avant d'aller dormir. La plupart du temps, je mangeais dans la voiture entre les entraînements et le retour à la maison, car mes journées se terminaient assez tard. Il m'arrivait aussi de réviser mes cours dans la voiture ou pendant les pauses à l'école afin de gagner du temps.