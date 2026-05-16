Madagascar: Concours sur la vaccinatin - Miangaly Ralitera remporte le premier prix

Miangaly Ralitera, journaliste à L'Express de Madagascar, a remporté le premier prix dans la catégorie presse écrite lors du concours national sur la vaccination destiné aux professionnels des médias. Elle a été récompensée grâce à son article intitulé « La fin de l'épidemie de poliomyélite déclarée ». Dans cette oeuvre, elle explique que c'est grâce à la vaccination que cette épidémie a pu être totalement éradiquée.

Les résultats du concours national de reportage sur la vaccination ont été dévoilés hier à Anosy. Quatre journalistes issus de différents supports médiatiques ont été récompensés pour la qualité de leurs productions consacrées à la vaccination à Madagascar.

Outre la distinction obtenue par notre journaliste dans la catégorie presse écrite, Fanomezantsoa Michael Ramarolahy, d'IBC Télévision, a remporté le premier prix dans la catégorie télévision. Dans la catégorie presse en ligne, Nirina Lalao Claude Rakotomiarintsoa, de Délire Madagascar, a été désigné lauréat. En radio, le jury a récompensé Philiberte Amiko, de Radio Antsivabe Morondava.

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La compétition a été organisée conjointement par le ministère de la Santé publique et le ministère de la Communication et de la Culture, en partenariat avec l'UNICEF, avec l'appui de Gavi, The Vaccine Alliance, et de la Fondation Bill et Melinda Gates.

Les organisateurs ont insisté sur l'importance de l'exigence professionnelle dans l'évaluation des oeuvres en compétition. « Au-delà de l'aspect concours, c'est la qualité journalistique des productions qui sera déterminante », a déclaré Mahefa Rakotomalala, directeur général de la Communication au sein du ministère de la Communication et de la Culture.

« Le travail accompli avec passion a porté ses fruits. Recevoir une reconnaissance comme celle-là renforce la motivation à faire encore mieux. L'une des raisons qui m'a poussée à participer est que j'ai déjà écrit plusieurs articles sur la vaccination ainsi que sur les problèmes liés aux vaccins dans notre pays », témoigne Miangaly Ralitera, journaliste de L'Express de Madagascar.

Au total, quarante-huit journalistes ont participé au concours, avec quatre-vingt-huit productions soumises au jury.