Madagascar: Pauvreté - Sept millions de ménages vivotent

Tous les ménages vulnérables à Madagascar seront enregistrés. Le ministère de la Population et des Solidarités compte enregistrer 7,785 millions de ménages à travers le pays dans le Registre Social Unique (RSU).

« Beaucoup de familles vivent encore dans la précarité. Nombreuses sont celles qui restent vulnérables et ont besoin de soutien et d'espoir. (...) Le véritable développement ne se limite pas à la construction d'infrastructures. Il consiste aussi à bâtir l'humain, à respecter la dignité de chaque personne et à se tenir aux côtés des plus vulnérables et des plus démunis. Lorsqu'une famille se relève, c'est toute une nation qui se relève avec elle », a déclaré la ministre de la Population et des solidarités, Cathia Voahanginirina Rakotoniaina, hier, lors de l'ouverture officielle du mois de la protection sociale, au Parvis Analakely.

Le RSU est un outil stratégique qui aide le ministère de la Population et des solidarités à suivre l'évolution des conditions de vie des ménages nécessitant un appui social, à travers des indicateurs permettant d'évaluer la situation des ménages les plus vulnérables. Le RSU constitue également un instrument stratégique pour l'État malgache en vue d'améliorer la gestion sociale et administrative. « Le RSU assure une gestion transparente des aides, pour que les aides arrivent vraiment au niveau des bénéficiaires », poursuit-elle.

Depuis le lancement de cette base de données en 2023, 2,6 millions de ménages ont été inscrits dans ce registre. Les autorités ont réaffirmé qu'aucun citoyen ne doit être laissé de côté dans le processus de développement.

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